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Телеканал СТБ / День Конституції України 2018: програма заходів

День Конституції України 2018: програма заходів

Телеканал СТБ

2018 року у зв’язку з Днем Конституції на українців чекають особливо тривалі вихідні: відпочиватимемо з четверга, 28 червня, до кінця тижня. Тому і святкову програму заплановано насичену! Вибрати, куди піти в Києві на День Конституції, допоможе афіша заходів від редакції stb.ua.

Happy people in Ukrainian national costumes during the All Ukrainian Vyshyvanka Parade at Maidan Nezalezhnosti. Independence Day 2013.

Програму заходів на День Конституції 2018 року затвердила КМДА. Столична влада повідомила, що наприкінці червня киян і гостей міста чекають виставки, літературні огляди, народні гуляння і концерти. Пропонуємо ознайомитися докладніше з афішею заходів на День Конституції.

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З 15 по 30 червня в Міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці пройде книжкова виставка «Оберіг нашої державності».

З 20 по 30 червня в Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки буде вікдрита ще одна експозиція для читачів – «Конституція – фундамент правової держави».

З 21 по 28 червня у всіх районах столиці відбудуться покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків видатних історичних діячів України.

25 і 26 червня в дитячих літніх таборах пройдуть інформаційно-просвітницькі та мистецькі заходи, присвячені Дню Конституції.

27 червня в парку «Інтернаціональний» можна буде подивитися концерт «Молодь за Конституцію України», а також прослухати бесіду в рамках виставки «Оберіг державності». Крім того, в Центральній бібліотеці ім. Тараса Шевченка для дітей пройде експрес-інформування «Правова абетка держави».

28 червня жителів столиці запрошують на покладання квітів до пам’ятника гетьману Пилипу Орлику. Цього ж дня святкова концертна програма запланована відразу в кількох парках – в Печерському, Голосіївському, Центральному, а також в парках «Перемога», «Партизанської слави» і «Гідропарк».

До 22-ї річниці Конституції України КМДА пообіцяла провести ряд заходів з благоустрою та святкового тематичного оздоблення столиці та забезпечити охорону громадського порядку в місцях проведення святкових подій.

Гарного відпочинку!

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