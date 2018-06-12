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Телеканал СТБ / Варення з вишні: 3 унікальних рецепти на зиму

Варення з вишні: 3 унікальних рецепти на зиму

Телеканал СТБ

Як приготувати вишневе варення  на зиму? У нашому матеріалі ви знайдете 3 унікальних рецепти варення з вишні, які обов’язково сподобаються вам, і з допомогою яких ви зможете здивувати всю родину.

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Вишневе варення з прянощами

Таке варення має дуже багатий смак та чудовий аромат. Воно стане прикрасою будь-якого столу і зігріє в холодний зимовий вечір.

Нам знадобиться:

  • вишня — 2,5 кг
  • цукор — 1,5 кг
  • кориця — 2 палички
  • бад’ян — 2 зірочки
  • гвоздика — 2 шт
  • кардамон — 3 шт
  • перець духмяний горошком — 2 шт

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Приготування:

  1. Видаляємо з вишень кісточки.
  2. Кладемо ягоди в миску, засипаємо цукром і залишаємо на 3 години, щоб вони пустили сік.
  3. Перекладаємо вишні в каструлю, доводимо до кипіння й через хвилину вимикаємо вогонь. Знімаємо в варення пінку та залишаємо на 2-3 години до повного охолодження.
  4. Прянощі складаємо в марлевий мішечок і кладемо до варення. Повертаємо його на плиту і знову доводимо до кипіння і через 2 хвилини вимикаємо. Залишаємо охолонути.
  5. Повторюємо процедуру варіння ще 2 рази. Видаляємо спеції, заливаємо гаряче варення в простерилізовані банки та закручуємо. Зберігати його краще при кімнатній температурі.

Шоколадно-вишневе варення

Нам знадобиться:

  • Вишня — 0,5 кг
  • Цукор — 200 г
  • Сік лимона — 1 ст. л.
  • Чорний шоколад 70% — 100 г
  • Ром або коньяк (за бажанням) — 100 мл
  • Вода — 50 мл

Приготування:

  1. З вишень видаляємо кісточки і кладемо їх в каструлю.
  2. Додаємо воду, лимонний сік і цукор. Помішуючи, доводимо до кипіння.
  3. Зменшуємо вогонь і додаємо коньяк або ром.
  4. Варимо на невеликому вогні протягом 20 хвилин, періодично помішуючи.
  5. Шоколад ламаємо на шматочки. Знімаємо варення з вогню, додаємо шоколад і перемішуємо до повного його розчинення.
  6. Варення готове. Залишилося розлити його по банках.

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Вишневе варення з мигдалем та лікером

Таке варення відмінно підійде до млинців, кексів або морозива.

Нам знадобиться:

  • Вишня — 1 кг
  • Цукор — 800 г
  • Желфікс — 1 пакетик
  • Мигдальні пластівці — 75 г
  • Вишневий лікер — 2 ст.л.

Приготування:

  1. Видаляємо кісточки з вишень. Засипаємо цукор і желфікс та залишаємо на кілька годин.
  2. Ставимо на невеликий вогонь, доводимо до кипіння, знімаємо пінку й варимо протягом 2-3 хвилин.
  3. Знімаємо з вогню, додаємо в варення лікер та мигдаль.
  4. За бажанням, горіхи можна попередньо подрібнити.
  5. Наповнюємо варенням попередньо підготовані банки. Наше варення з мигдалем та лікером готове!

Смачного!

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