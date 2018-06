«Хроніки Аптауна» – перший український комікс про боротьбу з корупцією. Це історії про звичайних людей, які вирішили своїми силами і будь-якими способами покінчити з хабарництвом. Ми поспілкувалися з автором та творцем «Хронік» Михайлом Піменовим про мету коміксу, паралелях з реальною ситуацією і про те, як змінити ставлення українців до корупції.

Про толерантність до корупції

Усі в цій країні борються з корупцією, всі її люто ненавидять, але при цьому дослідження показують, що рівень толерантності до проявів корупції дуже високий. Як це виражається: коли проводять опитування на тему «Чи згодні ви інформувати про випадки корупції?», тільки 3% людей дають позитивну відповідь. Тому що, по-перше, люди просто не вірять, що це принесе результат, і по-друге, це культурно не схвалюється та прирівнюється до стукацтва.

Як все починалося

На початку я придумав назву, героїв, образи. Потім почав їх більш детально прописувати. Дуже важливо придумати кожному герою легенду. Якщо подивитися, як роблять ті ж Марвел або DC, – у кожного героя мало не біографія написана. Ми випустили ряд спецвипусків (зараз їх три), присвячених окремо кожному герою, ми розкрили трохи їхню натуру, ким вони були, яка у кожного з них мотивація, чому вони так діють.

Про мету коміксу

Герої коміксу шукають та карають корупціонерів. У кожній історії у корупціонера є вибір 50 на 50. Наприклад, людина замість ліків продає плацебо, люди вмирають. Герої дають йому два шприци: в одному – плацебо, в іншому – отрута. Вибере перший – виживе, вибере другий – помре. Ну, зрозуміло, в моїх історіях на початку вони вибирають неправильний варіант. Але, за великим рахунком, результат є в будь-якому випадку, тому що, навіть виживши, людина поширює страх.

Головна мета коміксу – це, по суті, зміна суспільних настроїв. Це не заклик до дій, людина в собі сама повинна сформувати нетолерантність до корупції, щоб кожному це було особисто огидно.

Про паралелі з реальністю

Я не мав на меті когось конкретно зобразити. Ми можемо спробувати застосувати образи до якихось реальних персонажів.

Корупціонери у нас заявлені тільки зі спини, це абстрактні персонажі, можна тільки проводити паралелі. Ми говоримо: «герої зловили корупціонера з Міністерства інфраструктури, який «крисятничав» на будівництві доріг». Ну а далі застосовуйте самі до кого завгодно.

У кожного свій підхід, деякі гумористи кепкують безпосередньо з прізвищами, хтось проводить паралелі. У мене свободи дій набагато більше, я можу вигадувати, я можу перебільшувати, привносити гротеск, додавати ще більше крові. Все в моїх руках.

Про Аптаун

У кожному місті є Даунтаун – це центр – і Аптаун – окраїна міста (спальні райони), де живуть звичайні люди, які щовечора влаштовують “кухонні” війни, обговорють як би вони всіх покарали, розстріляли, посадили і знову розстріляли … вони і рефері і судді, вони всі про все знають, всі усе можуть, нікому не довіряють, всіх ненавидять … Ось так і випускають пару!

Про фідбек від читачів

Багатьом подобається сюжетна лінія, окремі герої, багатьом Лінч подобається, багатьом Чистильник – інтроверт і патологоанатом, який допомагає замітати сліди. Ля Фамм дуже цікава героїня, вона єдина жінка, це як Харлі Квін в «Загоні самогубців», вона дуже яскрава. Стиль малюнка багатьом дуже подобається. Я боявся, що могли бути коментарі в стилі «Here we go again, все те ж саме, ми все це вже чули і знаємо, все одно ніфіга не відбувається», але ніби ми уникли цього. Хоча б тому, що в історії, яку ти читаєш, щось відбувається і з якимось результатом. Можна говорити так: в місті Аптаун результат є.

Тож читацька база зростає! Ось недавно проходив «Книжковий арсенал», на який приходив Петро Порошенко, він зацікавився українськими коміксами і купив книгу «Хроніки Аптаун».

Про графіку

Є американська школа, є європейська. Якщо брати європейську – є франко-бельгійська школа, яку ми і вибрали. У чому її особливість: вона більш деталізована, можна вдивлятися в картинку, знаходити якісь деталі, мало не емоції.

Про команду

Дизайнер і перекладач у нас українці – Олена Гладка і Геник Бєляков. Річард з Шотландії – сценарист і письменник коміксів, Георгіос, Алкіс і Костас – це три греки, вони ілюстратори.

Спочатку я зв’язався з Георгіосом, ми зістикувалися, і у нас все вийшло. Він відчув героїв і ось – вони ожили, з голови у букви, референс і потім в ілюстрації.

Про амбіції

Моя амбіція – комікс адаптувати під сценарій і перетворити на анімаційний, серіальний або кіношний продукт. Я можу бути великим фантазером та ідейною людиною, але потрібно до всього іншого ще і бути професіоналом. Тому, аби робити сценарій потрібно знайти партнера. Уявіть: на Netflix виходить серіал «Хроніки Аптауна» – по-моєму, непогано. Аудиторія була б набагато масштабнішою, тоді моя мета добитися нетолерантності до корупції матиме зовсім інший ефект. Але з чогось потрібно стартувати.

Автор: Катерина Доброгорська

