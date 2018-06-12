Фестиваль BELIVE і фонд Таблеточки приготували одноденний charity-квиток на неділю, 24 червня. Його вартість – всього 100 грн, а весь виторг від продажів цього квитка буде перерахований фонду. Крім того, кожен охочий зможе купити на сайті фестивалю абонемент на всі дні фестивалю на 100 грн дорожче – ці гроші також будуть перераховані в фонд.

«Проблема, якою опікується фонд Таблеточки, надзвичайно актуальна і важлива. Спочатку у нас була ідея просто допомогти фінансово, зробивши відрахування від кожного проданого квитка. Однак для підопічних фонду важлива не тільки фінансова, а й емоційна підтримка. Саме тому, ми в певному сенсі «подарували» останній день фестивалю фонду. Хочемо встановити новий рекорд відвідуваності Олімпійського, зібравши максимальну суму для Фонду і подарувавши фантастичні емоції для його підопічних», – говорить співорганізатор фестивалю BELIVE Роман Тугашев.

Хедлайнерами Дня Молоді (24.06) на BELIVE стануть Constantine, MOZGI і «Время и Стекло», а детальна програма всього дня вже опублікована на офіційному сайті фестивалю.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: BELIVE 2018: легендарний Jamiroquai – перший хедлайнер

«Ми дуже раді, що в Україні все більш популярною стає допомога, котра поєднує в собі розваги та благодійність. Це формат, коли люди отримують яскраві емоції й від самого заходу, і від усвідомлення того, що в настільки простий, приємний спосіб стають частиною благої справи. Ми дуже вдячні організаторам фестивалю BELIVE за прекрасну ініціативу! Запрошуємо всіх відвідати фестиваль, отримати масу позитивних емоцій, зарядитися енергією і, звичайно ж, допомогти дітям вилікуватися від раку. Адже допомагати разом – це просто!», – розповіла засновниця фонду «Таблеточки» Оля Кудиненко.

Нагадаємо, що BELIVE – це фестиваль міських культур, який відбудеться 21-24 червня на «Олімпійському». Він створений для тих, хто любить урбаністику, друзів і розваги. За всі роки існування України – це вперше, коли Олімпійський перетвориться на справді фестивальний центр. Не просто концертний або футбольний майданчик, а збір усіх культур. На фестивалі буде 3 музичні сцени, стендап з Андрієм Шабановим, арт, кінотеатр просто неба від film.ua, дитяча зона від Kidswill, зона сіті спорту, гаджетів, блогінга і, звичайно, кращих представників Вуличної Їжі.

Довідка про фонд:

«Таблеточки» – благодійний фонд, який захищає інтереси онкохворих дітей та їхніх сімей в Україні. Фонд надає адресну, паліативну та психологічну допомогу, розвиває волонтерський і донорський рух в Україні, а також допомагає необхідними медикаментами 13 онковідділенням по всій Україні. За 7 років понад 2000 дітей з онкологічними захворюваннями отримали допомогу фонду на суму більш ніж 112 млн гривень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: BELIVE 2018: Hurts стали хедлайнерами фестивалю