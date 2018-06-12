Фаршировані кабачки: покроковий рецепт

Оригінальна страва з кабачків і м’яса потішить найзапеклішого гурмана і прикрасить навіть ваш святковий стіл. Фаршировані кабачки готуються швидко і легко. Рецепт читайте в нашому матеріалі.
Інгредієнти (на 20 шт.):
- 1 великий кабачок – 500 г
Для фаршу:
- 1 куряче філе (250 г)
- 100 г твердого сиру
- 1 сире яйце
- 2 ст. л. сухої манки
- 0,5 ч. л. солі
- Кілька пучок чорного перцю
Для обсмажування:
- 200 г борошна
- 2 сирих яйця
- Кілька пучок солі
- Рослинна олія для смаження
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Страви з кабачків: 10 простих рецептів
Приготування:
- Кабачок помити, почистити від шкірки, нарізати кружельцями товщиною 1 см.
- За допомогою маленької чарки вирізати серединки (вони в приготуванні не знадобляться, їх можна підсмажити як звичайні кабачки в борошні).
- Кабачки посипати 0,5 ч. л. солі. Перемішати, залишити на 10 хвилин, вони повинні випустити сік, який треба злити.
Готуємо фарш:
- Сир подрібнити в процесорі або натерти на тертці.
- Куряче філе очистити від плівок і жиру, пропустити через м’ясорубку або подрібнити в процесорі.
- З’єднати м’ясо та сир.
- Додати 1 яйце, висипати всю манку.
- Посолити, поперчити, гарненько перемішати. Можна також додати улюблені спеції або ароматні трави (орегано, базилік).
- 2 яйця розбити в мисочку, посолити, трохи збити виделкою.
- Нафарширувати шайбочки кабачків м’ясним фаршем. Для цього відщіпніть мокрою рукою шматочок фаршу, кількістю зі столову ложку, помістіть в серединку кабачка, розрівняйте мокрою долонею, фарш не повинен сильно виступати за краї.
- Кожну нафаршировану пластинку потрібно обваляти в борошні.
- Занурити в яйця.
- Викласти на добре розігріту та политу олією сковороду.
- Смажити 3-4 хвилини на середньому вогні до зарум’янювання.
- Перевернути та смажити ще 3-4 хвилини.
- Викласти на тарілку,застелену паперовою серветкою, щоб прибрати зайвий жир.
Смачного!