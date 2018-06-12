Фаршировані кабачки: покроковий рецепт

Оригінальна страва з кабачків і м’яса потішить найзапеклішого гурмана і прикрасить навіть ваш святковий стіл. Фаршировані кабачки готуються швидко і легко. Рецепт читайте в нашому матеріалі.

Інгредієнти (на 20 шт.):

1 великий кабачок – 500 г

Для фаршу:

1 куряче філе (250 г)

100 г твердого сиру

1 сире яйце

2 ст. л. сухої манки

0,5 ч. л. солі

Кілька пучок чорного перцю

Для обсмажування:

200 г борошна

2 сирих яйця

Кілька пучок солі

Рослинна олія для смаження

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Страви з кабачків: 10 простих рецептів

Приготування:

Кабачок помити, почистити від шкірки, нарізати кружельцями ​​товщиною 1 см. За допомогою маленької чарки вирізати серединки (вони в приготуванні не знадобляться, їх можна підсмажити як звичайні кабачки в борошні). Кабачки посипати 0,5 ч. л. солі. Перемішати, залишити на 10 хвилин, вони повинні випустити сік, який треба злити.

Готуємо фарш:

Сир подрібнити в процесорі або натерти на тертці. Куряче філе очистити від плівок і жиру, пропустити через м’ясорубку або подрібнити в процесорі. З’єднати м’ясо та сир. Додати 1 яйце, висипати всю манку. Посолити, поперчити, гарненько перемішати. Можна також додати улюблені спеції або ароматні трави (орегано, базилік). 2 яйця розбити в мисочку, посолити, трохи збити виделкою. Нафарширувати шайбочки кабачків м’ясним фаршем. Для цього відщіпніть мокрою рукою шматочок фаршу, кількістю зі столову ложку, помістіть в серединку кабачка, розрівняйте мокрою долонею, фарш не повинен сильно виступати за краї. Кожну нафаршировану пластинку потрібно обваляти в борошні. Занурити в яйця. Викласти на добре розігріту та политу олією сковороду. Смажити 3-4 хвилини на середньому вогні до зарум’янювання. Перевернути та смажити ще 3-4 хвилини. Викласти на тарілку,застелену паперовою серветкою, щоб прибрати зайвий жир.

Смачного!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ