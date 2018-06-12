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Фаршировані кабачки: покроковий рецепт

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Оригінальна страва з кабачків і м’яса потішить найзапеклішого гурмана і прикрасить навіть ваш святковий стіл. Фаршировані кабачки готуються швидко і легко. Рецепт читайте в нашому матеріалі.  

Інгредієнти (на 20 шт.):

  • 1 великий кабачок – 500 г

Для фаршу:

  • 1 куряче філе (250 г)
  • 100 г твердого сиру
  • 1 сире яйце
  • 2 ст. л. сухої манки
  • 0,5 ч. л. солі
  • Кілька пучок чорного перцю

Для обсмажування:

  • 200 г борошна
  • 2 сирих яйця
  • Кілька пучок солі
  • Рослинна олія для смаження

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Приготування:

  1. Кабачок помити, почистити від шкірки, нарізати кружельцями ​​товщиною 1 см.  
  2. За допомогою маленької чарки вирізати серединки (вони в приготуванні не знадобляться, їх можна підсмажити як звичайні кабачки в борошні).  
  3. Кабачки посипати 0,5 ч. л. солі. Перемішати, залишити на 10 хвилин, вони повинні випустити сік, який треба злити.  

Готуємо фарш:

  1. Сир подрібнити в процесорі або натерти на тертці.  
  2. Куряче філе очистити від плівок і жиру, пропустити через м’ясорубку або подрібнити в процесорі.  
  3. З’єднати м’ясо та сир.  
  4. Додати 1 яйце, висипати всю манку.  
  5. Посолити, поперчити, гарненько перемішати. Можна також додати улюблені спеції або ароматні трави (орегано, базилік).  
  6. 2 яйця розбити в мисочку, посолити, трохи збити виделкою.  
  7. Нафарширувати шайбочки кабачків м’ясним фаршем. Для цього відщіпніть мокрою рукою шматочок фаршу, кількістю зі столову ложку, помістіть в серединку кабачка, розрівняйте мокрою долонею, фарш не повинен сильно виступати за краї.  
  8. Кожну нафаршировану пластинку потрібно обваляти в борошні.  
  9. Занурити в яйця.  
  10. Викласти на добре розігріту та политу олією сковороду.  
  11. Смажити 3-4 хвилини на середньому вогні до зарум’янювання.  
  12. Перевернути та смажити ще 3-4 хвилини.  
  13. Викласти на тарілку,застелену паперовою серветкою, щоб прибрати зайвий жир.  

Смачного!

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