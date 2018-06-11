Гороскоп на тиждень з 11 по 17 червня 2018 року

Гороскоп на тиждень радить одним знакам зодіаку кардинально змінити життя, а іншим — змінити місце роботи. Детальніше читайте в нашому гороскопі з 11 по 17 червня 2018 року.

Овен

На початку тижня налаштуйтеся на активну роботу, а в кінці — дозвольте собі розслабитися та змінити обстановку.

Телець

Цього тижня вас чекають кардинальні зміни в особистому житті. Сміливо міняйте імідж і будуйте плани на особисте життя.

Близнюки

У вас відкриється нове дихання для вирішення важливих справ. Сконцентруйтеся на робочих питаннях.

Рак

Більше звертайте увагу на деякі деталі та правильно будуйте свої справи. Не пропустіть щось важливе, щоб потім не розгрібати виниклі проблеми.

Лев

З початку тижня ви відчуєте серйозні зміни у своєму житті. Вас очікують поліпшення стосунків із партнером і позитивні новини в робочій сфері.

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Діва

На початку тижня вам доведеться допомагати близьким людям і приймати дуже важливі рішення. Будьте об’єктивні і не рубіть з плеча.

Терези

Цього тижня у вас є ризик захворіти, тому заздалегідь зміцніть свій імунітет і побережіться. Погані новини не приймайте близько до серця.

Скорпіон

Якщо будете наполегливі з початку тижня, то вже до кінця зможете досягти успіху в багатьох справах. Дійте прямо і не намагайтеся використовувати інших у своїх цілях.

Стрілець

Вас чекають приємні сюрпризи, пов’язані з особистим життям. Хтось із друзів поїде в іншу країну або місто, і ви втратите зв’язок. Новий друг дуже скоро з’явиться у вашому житті.

Козеріг

Є ризик захворіти, тому бережіть себе. В кінці тижня можете посваритися з кимось із рідних.

Водолій

Цього тижня не варто приймати важливих рішень або міняти щось в житті. Краще збирайте кошти і плануйте відпустку.

Риби

Дуже хороший тиждень для приємних сюрпризів і зустрічей. Але не забувайте про роботу, яку потрібно закінчити вчасно.

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