«ЕксперименТИ» випуск 6: вплив 25-го кадру на мозок людини

12.06.2018 у 6 випуску «ЕксперименТИ» проведуть сенсаційне дослідження. Спільно зі студентами Національного медичного університету «ЕксперименТИ» вивчать вплив 25-го кадру на мозок людини. Що ми знаємо про нього? І чи помічаємо ми 25-й кадр?

«ЕксперименТИ» у 6 випуску проведуть провокаційну перевірку та дізнаються, як діє на людей 25-й кадр. Найкращі студенти медуніверситету дивитимуться мультфільми з 25-м кадром хірургічної операції. А за два тижні вони вже проведуть реальні операції на реальних пацієнтах. Чим закінчиться ризикований експеримент — дивіться вже завтра, у вівторок, о 20:00 на СТБ.

Що ви будете робити, якщо на вулиці до вас звернеться інтелігентний дідусь із сумнівним проханням розпиляти велосипедний замок? Ви йому допоможете або запідозрите щось недобре? Вирішуйте разом з проектом «ЕксперименТИ» у вівторок о 20:00.

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