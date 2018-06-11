21-24 червня в Києві на стадіоні «Олімпійський» пройде фестиваль BELIVE. Ця подія об’єднає в собі різні міські активності: кіно, стендап, арт, освіту, екстремальний спорт, дитячі розваги, вуличну їжу і т.д. Одне з важливих місць на фестивалі займає музика одразу з двома сценами. На першій виступатимуть українські артисти, на другий — світові кумири. Першим хедлайнером головної сцени стане Jamiroquai — легендарна британська джаз-фанк група, власники Grammy та величезної кількості найавторитетніших нагород, таких як MTV Video Music Awards, MOBO Award, Ivor Novello Award. Їх альбом «Travelling Without Moving» потрапив у Книгу рекордів Гіннеса як найбільш продаваний альбом у стилі фанк. Важливо згадати, що візуальна естетика їх виступів завжди була унікальною складовою групи. Як говорить Джей Кей: «Складно описати мій візуальний стиль, але я вважаю, це щось типу олдскульного водія з 70-х з домішкою бі-боя». Такий незвичайний зовнішній вигляд йде червоною ниткою по всій творчості колективу. Починаючи від назви, в якій фронтмен поєднав «jam» (спонтанна імпровізація групи музикантів) і «Iroquois» (назва племені північноамериканських індіанців). Звідси й неймовірні головні убори Джей Кея, котрі не раз займали окремі місця в колекціях світових дизайнерів та незабутнє шоу на кожному виступі.

На BeLive Jamiroquai представить свій новий альбом «Automaton», який вийшов в 2017 році через 7 років творчої паузи та був дуже позитивно сприйнятий критиками. «Automaton» — восьмий студійний альбом, він про любов і пристрасть. Джей стверджує, що це платівка з ідеєю. Якось в інтерв’ю він говорив про те, що зараз люди є заручниками своїх смартфонів, усі потопають в соц. мережах в очікуванні лайків. Саме про це гурт співає у альбомі, який почули вже в Азії, Європейських країнах, Великобританії та Данії. Скоро він зазвучить і в Києві. Крім нових треків, звичайно ж, прозвучать і всіма улюблені Love Foolosophy, Seven Days in Sunny June, Virtual Insanity і інші.

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Незважаючи на оголошення першого хедлайнера організатори BELIVE прийняли рішення не підвищувати вартість квитків: «Для нас дуже важливо, щоб фінансова можливість відвідати фестиваль була не тільки у киян, а й у жителів усієї країни. Звичайно, ми не зможемо утримувати таку вартість довго, але реалізувати певний обсяг квитків за спеціальною ціною ми зможемо».



Квитки можна придбати на сайті фестивалю: https://ticket.belive.world/belive/hall/

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