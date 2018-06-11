BELIVE 2018: Hurts стали хедлайнерами фестивалю

21–24 червня у Києві на Олімпійському відбудеться мультикультурний фестиваль BELIVE. На фестивалі BELIVE виступлять близько 30 різноманітних артистів, серед яких легендарні Jamiroquai та Everything, Everything. І це тільки початок, адже цей список доповнить ще один хедлайнер – дует Hurts.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: BELIVE 2018: легендарний Jamiroquai – перший хедлайнер Hurts – манчестерські серцеїди, яким дуже швидко вдалося підкорити весь світ. Їхні перші два альбоми Happiness і Exile відразу потрапили в топ найкращих альбомів Великої Британії, Німеччини, Австрії, Швейцарії, Польщі та Фінляндії. Їхні треки звучали на всіх радіостанціях світу, а кліпи збирали мільйони переглядів на Youtube. Тео й Адам отримали величезну кількість різних світових нагород, таких як: ECHO Awards, Shockwaves NME Awards, Musikexpress Style Award, MTV Germany Movie Awards, Bamby Awards тощо. Також вони брали участь в різноманітних благодійних акціях.

Самі музиканти називають свою творчість «емоційною електронною музикою», завдяки їхньому унікальному звучанню кожен з чотирьох альбомів Hurts сприймається з певним настроєм і шармом.

Hurts став першим музичним колективом в історії лейбла Sony, у якого до укладення контракту не було жодного записаного альбому і навіть синглу. Їхній потужний потенціал і талант помітили, незважаючи на всі нюанси, а дебют в результаті не змусив себе довго чекати. Крім величних голосів і сінті-поп-музики, в деяких композиціях Тео й Адама можна почути голос їхньої шанувальниці Кайлі Міноуг, ноти фортепіано Елтона Джона та інших знаменитих артистів, які брали участь у записі кількох треків. Хлопці часті гості в Україні, вони навіть зняли в Києві два кліпи на пісні Wings і Beautiful Ones, зазначаючи, що ще не раз повернуться до Києва. Вони стримали свою обіцянку і дуже скоро знову приїдуть для того, щоб виконати на BELIVE треки зі свого останнього альбому Desire. У ньому Hurts експериментували зі звуком і змістовим наповненням, в результаті альбом вийшов набагато легшим і світлішим за попередні платівки.



Нагадаємо, що BELIVE – це фестиваль міських культур. Він створений для тих, хто любить урбаністику, друзів і розваги. За всі роки існування України – це вперше, коли Олімпійський перетвориться на справді фестивальний центр. Не просто концертний або футбольний майданчик, а збори всіх культур. На фестивалі буде 3 музичні сцени, стендап з Андрієм Шабановим, зона арту від Каті Тейлор і Port Creative Hub, кінотеатр під відкритим небом від film.ua, дитяча від Kidswill, зона сіті-спорту, гаджетів, блогингу і, звичайно, найкращих представників Вуличної Їжі.

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