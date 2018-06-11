BELIVE 2018: Hurts стали хедлайнерами фестивалю

PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / BELIVE 2018: Hurts стали хедлайнерами фестивалю

BELIVE 2018: Hurts стали хедлайнерами фестивалю

Телеканал СТБ

21–24 червня у Києві на Олімпійському відбудеться мультикультурний фестиваль BELIVE. На фестивалі BELIVE виступлять близько 30 різноманітних артистів, серед яких легендарні Jamiroquai та Everything, Everything. І це тільки початок, адже цей список доповнить ще один хедлайнер – дует Hurts.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: BELIVE 2018: легендарний Jamiroquai – перший хедлайнерBelive_HurtsHurts – манчестерські серцеїди, яким дуже швидко вдалося підкорити весь світ. Їхні перші два альбоми Happiness і Exile відразу потрапили в топ найкращих альбомів Великої Британії, Німеччини, Австрії, Швейцарії, Польщі та Фінляндії. Їхні треки звучали на всіх радіостанціях світу, а кліпи збирали мільйони переглядів на Youtube. Тео й Адам отримали величезну кількість різних світових нагород, таких як: ECHO Awards, Shockwaves NME Awards, Musikexpress Style Award, MTV Germany Movie Awards, Bamby Awards тощо. Також вони брали участь в різноманітних благодійних акціях.

Самі музиканти називають свою творчість «емоційною електронною музикою», завдяки їхньому унікальному звучанню кожен з чотирьох альбомів Hurts сприймається з певним настроєм і шармом.

Hurts став першим музичним колективом в історії лейбла Sony, у якого до укладення контракту не було жодного записаного альбому і навіть синглу. Їхній потужний потенціал і талант помітили, незважаючи на всі нюанси, а дебют в результаті не змусив себе довго чекати. Крім величних голосів і сінті-поп-музики, в деяких композиціях Тео й Адама можна почути голос їхньої шанувальниці Кайлі Міноуг, ноти фортепіано Елтона Джона та інших знаменитих артистів, які брали участь у записі кількох треків. Хлопці часті гості в Україні, вони навіть зняли в Києві два кліпи на пісні Wings і Beautiful Ones, зазначаючи, що ще не раз повернуться до Києва. Вони стримали свою обіцянку і дуже скоро знову приїдуть для того, щоб виконати на BELIVE треки зі свого останнього альбому Desire. У ньому Hurts експериментували зі звуком і змістовим наповненням, в результаті альбом вийшов набагато легшим і світлішим за попередні платівки.

Нагадаємо, що BELIVE – це фестиваль міських культур. Він створений для тих, хто любить урбаністику, друзів і розваги. За всі роки існування України – це вперше, коли Олімпійський перетвориться на справді фестивальний центр. Не просто концертний або футбольний майданчик, а збори всіх культур. На фестивалі буде 3 музичні сцени, стендап з Андрієм Шабановим, зона арту від Каті Тейлор і Port Creative Hub, кінотеатр під відкритим небом від film.ua, дитяча від Kidswill, зона сіті-спорту, гаджетів, блогингу і, звичайно, найкращих представників Вуличної Їжі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Афіша концертів на червень 2018 у Києві: вибір редакції СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати