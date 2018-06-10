Ось і підійшла до кінця найграндіозніша подорож. Стали відомі імена двох переможців тревел-шоу «Світами за скарбами». Хто виграв і забрав із собою скарб? Про це дізнаєтеся у матеріалі.

У фінальному 14 випуску за перемогу боролися дві пари: Юля і Таня проти Саші і Льоші. У перших двох конкурсах пари мали однаковий успіх, тому саме третє завдання визначило, хто відвезе додому перемогу.

У третьому конкурсі було кілька етапів. Пари розгадували ребус, який допоміг їм дістатися до потрібного місця і отримати подальші вказівки.

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Так учасники опинилися на ринку, де потрібно було з’їсти незвичайне варене яйце. Після цього випробування пари записували три відео, на якому в’єтнамці говорять фразу «Світами за скарбами». Льоша і Саша першими відправили ведучій усі три відео.

Далі за підказкою пари вгадували фінальне місце зустрічі.

Саша і Льоша першими прибули в потрібне кафе і стали переможцями проекту «Світами за скарбами».

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