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Телеканал СТБ / Міжнародний день друзів 2018: привітання та історія свята

Міжнародний день друзів 2018: привітання та історія свята

Телеканал СТБ

Сьогодні, 9 червня, багато країн відзначають Міжнародний день друзів. Як з’явилося свято, а також привітання з Міжнародним днем друзів – у нашому матеріалі!

Міжнародний день друзів 2017: привітання та історія свята

Міжнародний день друзів 2017: привітання та історія свята

Хоча свято є неофіційним, багато країн світу саме сьогодні вітають близьких людей. Міжнародний день друзів 2018 – це чудовий привід приділити увагу своїм приятелям та поділитися теплими словами, адже щира дружба – велика цінність для кожної людини.

Історія свята оповита таємничістю. Достовірної інформації про те, хто та коли заснував святкову дату, немає. За деякими даними, вперше Міжнародний день друзів відзначили американці у 1935 році. Офіційним свято Міжнародний день друзів так і не стало, однак, з кожним роком воно стає популярнішим.

Пропонуємо вам сьогодні, у Міжнародний день друзів, привітати своїх близьких веселими віршами:

Хотів сьогодні «спасибі» сказати,
Що можу тебе своїм другом назвати,
Мені всіх грошей точно цінніше,
Вітати тебе з Днем друзів хутчіше!

Для чого потрібні друзі?
Істина ця дуже проста –
Без друзів й життя не життя,
«Нудьга», зовсім«нудьга».
З друзями кожному з нас веселіше,
Виїжджаєш на пікнік,
Допомагаєш, виручаєш,
Цінуєш з ними кожну мить.

З Днем друзів!
Благ вам потрібних – цілий набір!
Щастя у танці нехай вас закружить,
І буде хай тільки найщиріша дружба.

З Днем друзів тебе я вітаю,
Друг мій, ти на світі точно кращий за всіх.
Миру, теплоти та бадьорості бажаю
І, звичайно, поруч щоб був з тобою успіх.

Життя веселощами нехай кожен день наповнить,
«Дах» точно від любові знесе,
Кохання та позитиву бажаю тобі я понад усе!

Дуже важливо у житті,
Нам мати близьких товаришів.
В цей дружби день прекрасний,
Нехай у нас все буде класно!

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