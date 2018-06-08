Відеожара 2018: YOUTUBE канал СТБ переміг в одній з номінацій

Завтра в столиці відбудеться церемонія нагородження премії ВідеоЖари Блогосфера 2018. У номінації TV♥YOUTUBE перемогу отримав офіційний YOUTUBE-канал СТБ. Докладніше про премію читайте в матеріалі.

Що визначає якісний блог? Чесність, відповідальність за ту інформацію, яку несе ваш канал, адекватність і, звичайно ж, вдячні глядачі. Премія ВідеоЖари Блогосфера 2018 створена саме для того, аби виявляти найкращі блоги, допомагати їм у просуванні та мотивувати тих, хто поки не отримав премії.

Найкращих відбирали у три етапи: спочатку з понад тисячі претендентів вибрали 70 найдостойніших, потім голосували глядачі та компетентне журі.

5 червня визначили переможців Блогосфери 2018. Ними стали:

Бренд-тренд – Maybelline NY Ukraine

TV YouTube – Телеканал СТБ

На стиле! – JackBelozerov

Game on! – TheBrainDit

Дитя ютуба – Mister Max

Юмор ОК! – Чоткий Паца

Сияй! – Регіна Тодоренко

DIY-гуру – Интересный Фикус

Качай! – Время и Стекло

Бизнес-ЛОМы – Big Money

Також у спеціальних номінаціях перемогли:

Sport all – TOMASHEVSKAYA

Прорив року – Tanny Volkova

Люблю українське! – Христина Соломаха

Хвостатый блогер – Хомки

Відкривай Україну – Проект ЮЕЙБЕНД

Вже завтра, 9 червня, на Арт-заводі «Платформа» свою премію в номінації TV♥YouTube отримає телеканал СТБ!

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