Серіал «Пелена»: фотографії зі зйомок (ексклюзив)

Цього тижня відбулася прем’єра серіалу «Пелена» виробництва кінокомпанії «Київтелефільм». Поки глядачі спостерігають за тим, як головна героїня, журналістка на ім’я Оксана, бореться за справедливість, правосуддя і справжнє кохання, ми вирішили поділитися ексклюзивними фото зі знімального майданчика. Дивіться фотографії зі зйомок серіалу «Пелена» в матеріалі!
Пелена: дивитися серіал онлайн (усі серії)
У ролях: Володимир Горянський, Олександра Буличова, Олексій Тритенко, Андрій Чадов, Олеся Жураковська, Лев Сомов, Ірина Мак та інші.
Режисер: Валерій Ібрагімов.
Автор сценарію: Яна Романенко.
Не пропустіть нові епізоди серіалу «Пелена» по буднях о 19:00 на телеканалі СТБ!