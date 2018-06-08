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Телеканал СТБ / Серіал «Пелена»: фотографії зі зйомок (ексклюзив)

Серіал «Пелена»: фотографії зі зйомок (ексклюзив)

Телеканал СТБ

Цього тижня відбулася прем’єра серіалу «Пелена» виробництва кінокомпанії «Київтелефільм». Поки глядачі спостерігають за тим, як головна героїня, журналістка на ім’я Оксана, бореться за справедливість, правосуддя і справжнє кохання, ми вирішили поділитися ексклюзивними фото зі знімального майданчика. Дивіться фотографії зі зйомок серіалу «Пелена» в матеріалі!

Пелена: дивитися серіал онлайн (усі серії)

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У ролях: Володимир Горянський, Олександра Буличова, Олексій Тритенко, Андрій Чадов, Олеся Жураковська, Лев Сомов, Ірина Мак та інші.

Режисер: Валерій Ібрагімов.

Автор сценарію: Яна Романенко.

Не пропустіть нові епізоди серіалу «Пелена» по буднях о 19:00 на телеканалі СТБ!

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