Серіал «Пелена»: фотографії зі зйомок (ексклюзив)

Цього тижня відбулася прем’єра серіалу «Пелена» виробництва кінокомпанії «Київтелефільм». Поки глядачі спостерігають за тим, як головна героїня, журналістка на ім’я Оксана, бореться за справедливість, правосуддя і справжнє кохання, ми вирішили поділитися ексклюзивними фото зі знімального майданчика. Дивіться фотографії зі зйомок серіалу «Пелена» в матеріалі!

Пелена: дивитися серіал онлайн (усі серії)

У ролях: Володимир Горянський, Олександра Буличова, Олексій Тритенко, Андрій Чадов, Олеся Жураковська, Лев Сомов, Ірина Мак та інші.

Режисер: Валерій Ібрагімов.

Автор сценарію: Яна Романенко.

Не пропустіть нові епізоди серіалу «Пелена» по буднях о 19:00 на телеканалі СТБ!

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