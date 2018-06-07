PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / Незвичайні пляжі світу: топ-10

Незвичайні пляжі світу: топ-10

Телеканал СТБ

Думаєте, всі пляжі світу схожі один на одний? Прохолодна вода, спекотне сонце, золотий пісок? Зовсім ні. У нашій добірці незвичайних пляжів світу — кольорові, екстремальні, скляні пляжі, пляж із зірками замість піску і пінгвінами замість нудних сусідів по лежаку. Більше про пляжі світу, які увійшли в наш топ-10, — в матеріалі.

Читайте також: Пляжі Києва – де відпочити, не виїжджаючи з міста

Чорний пляж

Чорний пляж Punaluu розташований на Гаваях. Пісок тут вулканічного походження — по суті, це відшліфована океаном подрібнена лава. Правда, взяти на згадку про подорож жменьку такого піску ризикують далеко не всі туристи — за легендою, богиня Пеле прокляне злодія на все життя.

punaluu-beach

15861

Зелений пляж

Зеленого відтінку пляжу Papakolea Beach на тих же Гаваях надає напівкоштовний камінь хризоліт — теж вулканічного походження.

Читайте також: Пляжі Одеси 2018

papakolea-beach-3[2] 73AKvwRMRECkbWneo

Рожевий пляж

Рожеві пляжі є на Багамських островах, на Криті, на острові Комодо — незвичайний колір їм надають одноклітинні організми форамінефери, які живуть під коралами. Їх мікромушлі змішуються з тальком від коралів і забарвлюють пісок в рожевий колір.

Читайте також: Недорогий відпочинок на морі в Україні: список місць

Pink-beach-and-sand-on-Elafonissi-beach-in-Crete-Greece

2a

Пляж, що світиться у темряві

Біолюмінісцентний фітопланктон, викинутий на пляжі острова Ваадху (Мальдіви), освітлює береги тисячами вогнів. Найбільш яскраві світлові шоу спостерігаються в період розмноження фітопланктону.

romanticheskie-mesta-mira-2 vaadhu4

Пляж кафедральних соборів

Приголомшливий пляж в іспанському Рібадео — це арки, заглиблення в скелях і природні лабіринти, висічені за тривалий час водою і повітрям. І вони дійсно нагадують піднесену архітектуру.

Читайте також: 10 найкрасивіших пляжів Європи

23_0079b1e65bb200997495a61730d67fa7 130

Пляж з літаками, які летять

До пляжу МахоБіч на острові СенМартен впритул прилягає злітнопосадкова смуга аеропорту. Літаки, які сідають і злітають, пролітають у 1020 метрах над головами відпочиваючих. На пляжі стоять таблички з написом: «Струмені повітря з реактивних двигунів літаків можуть завдати вам фізичного каліцтва та/або заподіяти смерть». Однак пляж все одно користується популярністю серед спотерів.

1

samolety-maho-plyazh-svyatoj-martin-3

Скляний пляж

Скляний пляж біля міста Форт-Брегг у Каліфорнії утворився внаслідок скидання сміття з міста на пляж у першій половині XX століття. Коли міська влада закрила звалище, товчене скло десятиліттями омивалося морським прибоєм, поки не перетворилося на гладкі різноколірні камінчики.

77367690_1 0_960cf_627517ac_orig

Прихований пляж

На мексиканських островах Марієтта є незвичайний пляж, який сформувався на початку XX століття після того, як військові використовували острови як тренувальні військові полігони.

16-2mt Hidden-Beach-Marieta-Islands-

Пляж зоряного піску

Іріомоте в Японії здалеку нагадує звичайний піщаний пляж. Однак зблизька стає видно, що кожна піщинкаце зірочка, залишок стилета мікроорганизмів форамініферів, викинутих на берег морською хвилею.

2fe2746ad848671ac25b7f42eca3512astar-sand-beach-okinawa-japan-woe2-690x460

Пляж з пінгвінами

Boulders Beach розташований в селищі недалеко від Кейптауна. Славиться він тим, що на ньому живуть африканські пінгвіни, яких рідко можна зустріти у таких північних (за мірками Південної півкулі) широтах.

Читайте також: Пляжі України – топ-10

Boulders-Beach-South-Africa

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати