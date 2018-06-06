Куди піти в Києві на вихідних 9–10 червня 2018 року

Літо, сонце, спека і хочеться якомога більше цим насолоджуватися! Ми знаємо, куди піти цих вихідних у Києві, щоб цікаво провести час. Читайте нашу добірку найкращих заходів цього вік-енду. Подробиці знайдете в матеріалі.

Фестиваль фарб «Холі»

9 червня

Льодовий стадіон

Фестиваль фарб – традиційне індійське свято, яке щороку проводиться на честь приходу весни. Холі символізує вигнання зла і відродження життя. На заході ви зможете весело провести час всією родиною. Тут буде цікава розважальна програма для дорослих і дітей. Також пройдуть змагання з паркуру, фрірану і багато іншого.

Ціна: 99–899 грн

Фестиваль «Всі разом – за сім`ю!»

9–10 червня

Поштова площа

Програма заходу складається з кількох частин: 1) локації сімейного сервісу; 2) денна програма на сцені для дітей і підлітків; 3) вечірня шоу-програма та гала-концерт для дорослих. Для дітей розроблені спеціальні конкурси з подарунками та цікавими сюрпризами. На заході буде задіяна спеціалізована техніка, щоб наочно навчити дітей навичкам безпеки.

Вхід вільний

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Rhythm of Life – World Fusion Music Fest

9 червня

Маячок Beach Club

На масштабному музичному фестивалі виступлять популярні музиканти, які зможуть занурити вас у світ неординарних звуків. На заході вас також здивують: цікаві майстер-класи зі східних та індійських танців, розповіді про лікувальну силу мантр, смачна і здорова вегетаріанська кухня і багато іншого. У вартість квитка включено трансфер від метро Видубичі.

Ціна: 800 грн

Kyiv Color Run

10 червня

Троїцька площа

Кольоровий забіг – це благодійний захід, який допомагає онкохворим дітям. Брати участь у фестивалі може кожен охочий. Тут передбачені забіги навіть для самих маленьких. Організатори подбали про фірмові футболки та інші необхідні атрибути комфортного забігу.

Ціна: 100–500 грн

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Свято вулиці Костьольної 2018

10 червня

Вулиця Костьольна

Один раз на рік організатори події перекривають вулицю Києва, щоб влаштувати справжнє французьке свято. Міжнародний день франкофонії – день заснування міжнародної організації співпраці франкомовних країн. На заході вас чекає вуличний театр, виступ музикантів, кулінарні майстер-класи та багато іншого.

Вхід вільний

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