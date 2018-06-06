Поганий стан шкіри, ламкість нігтів, тьмяність і випадання волосся – все це ознаки недбалого ставлення жінки до свого раціону харчування. Нехай у сучасному темпі життя не завжди вдається достатньо відпочити та відвідати спа-процедури, але часу для грамотнішого планування свого повсякденного раціону ми маємо вдосталь. Які особливості жіночого харчування? Що за продукти потрібно обов’язково додати до свого меню? На ці та інші питання ми відповімо в нашій статті.

Збалансований раціон сприяє не лише покращенню зовнішнього вигляду, а й суттєво зміцнює здоров’я, додає фізичних і моральних сил. Адже завдання жінки – підтримувати домашнє вогнище. Дітям потрібна здорова мама, а чоловікові – красива і спокійна дружина. Спробуємо з’ясувати, які саме продукти сприяють досягненню найкращого результату.

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Молоко

Незважаючи на розбіжності з приводу користі молока, що посилилися останнім часом, лікарі стверджують: його можна і потрібно пити в будь-якому віці. Якщо прагнете нормалізувати гормональний фон і зміцнити нерви, візьміть за правило випивати склянку теплого молока перед сном. Щоб прискорити обмін речовин, та й просто для смаку, додайте до напою ароматні спеції – куркуму, корицю, імбир або кардамон.

Червона риба

Лосось – джерело омега-3-жирних кислот, необхідних для здоров’я жіночої репродуктивної системи. Крім того, магній, фосфор, йод і калій в складі цієї смачної та поживної риби позитивно впливають на щитовидну залозу, мозок, нирки і серце. Також її варто додати в меню тим, хто займається спортом: білок лосося, сьомги та форелі засвоюється значно краще, ніж білок червоного м’яса.

Капуста

Прагнете скинути зайву вагу? Їжте білокачанну капусту! Цей смачний і хрусткий овоч містить мало калорій, але багатий на вітамін С та лютеїн – білок, що нормалізує гостроту зору. Цвітна капуста і броколі допомагають вивести шлаки з організму, а також знижують ризик виникнення раку молочної залози.

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Помідори

У складі помідорів – антиоксиданти. Регулярне вживання цього овоча забезпечить легкий омолоджувальний ефект, а також підніме настрій. Деякі сорти (наприклад, томати чері) покращують обмін речовин.

Ягоди

Журавлина, полуниця, лохина, малина – обирайте, що вам до душі. Кожна з цих ягід має свої переваги. Так, малина містить елагову кислоту, яка захищає від раку шийки матки, а журавлина – нейтралізує дію вільних радикалів. Крім того, всі ягоди знижують ризик виникнення запальних процесів у шлунково-кишковому тракті та в серцево-судинній системі.

Горіхи

Достатньо невеликої жменьки щодня, щоб компенсувати брак моно- і поліненасичених жирів, рослинного білка, вітамінів Е і А. При регулярному вживанні кеш’ю, арахісу, фундука або мигдалю падає рівень холестерину в крові. Правда, варто враховувати високу калорійність горіхів. Не рекомендовано їсти більше 60 г на день.

Шпинат

Листя шпинату – один із найкращих рослинних джерел кальцію і заліза. Додавайте в салати або використовуйте замість гарніру, і тоді стан вашого волосся, кісток і нігтів помітно покращиться. Крім цього, шпинат сприяє відновленню крові, запобігаючи розвитку анемії.

Злаки

Каші та цільнозернові продукти необхідні для кращого засвоєння їжі, нормалізації обмінних процесів. Повільні вуглеводи, які містяться у злаках, не викликають різкого підвищення рівня цукру в крові, завдяки чому довше зберігається відчуття насиченості та не відкладаються зайві кілограми.

Кисломолочний сир

Безумовно, найбільшу користь принесе домашній сир або магазинний сир з мінімальним терміном придатності. Кисломолочні продукти багаті на бактерії, що забезпечують нормальну роботу кишківника і засвоєння необхідних організму речовин.

Будьте здорові!

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