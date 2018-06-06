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Телеканал СТБ / Безвізовий режим: правила, які потрібно знати

Безвізовий режим: правила, які потрібно знати

Телеканал СТБ

Минулого літа в Україні стартував безвізовий режим. Тепер українці з біометричними паспортами можуть відправитися в подорож до 30 країн. Цією можливістю вже скористалися понад півмільйона українців. Якщо ви ще не з’їздили до Європи і не знаєте що необхідно для того, щоб скористатися безвізом, розповідаємо де зробити біометричний паспорт, які документи підготувати і до яких країни можна летіти.

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Оформлення біометричного паспорту

На відміну від документа старого зразка, в біометричному є мікрочіп з вашими даними – фотографія, відбитки пальців та інша інформація. Українці можуть отримати біометричний паспорт у відділенні Державної міграційної служби або у Центрі надання адміністративних послуг.

Необхідні документи для оформлення:

Внутрішній паспорт громадянина України (оригінал та дві копії);

Ідентифікаційний код (оригінал і одна копія);

Вартість закордонного паспорта у відділенні ДМС:

20 робочих днів – 557 грн 32 коп.

7 робочих днів – 810 грн 32 коп.

3 робочих дня – 810 грн. 32 коп. (Необхідний документ, який підтвердить, що виїзд за кордон є терміновим).

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Що у вас можуть запитати на кордоні?

Будьте готові надати не тільки біометричний паспорт, а й документи, що підтверджують місце проживання (бронь готелю або офіційне запрошення), наявність достатніх коштів на рахунку і підтвердження того, що в Україну ви все-таки повернетеся (наприклад, зворотній квиток). Також необхідно придбати медичний страховий поліс. І не забудьте страховку транспортного засобу, якщо готуєтеся подорожувати на машині.

Умови безвізового режиму

Ви можете перебувати в державах-членах ЄС (за винятком Великобританії та Ірландії) та інших державах-учасницях Шенгенської угоди до 90 днів протягом 180 днів. Якщо поїздку необхідно продовжити – доведеться оформляти візу. Безвізовий режим не буде давати права на проживання, працевлаштування, навчання в країнах ЄС.

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Країни, в які ми можемо подорожувати

А тепер найцікавіше! Отримання візи не потрібно під час поїздок в наступні держави: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція.

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