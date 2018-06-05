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Телеканал СТБ / Огірковий лимонад: рецепт приготування в домашніх умовах

Огірковий лимонад: рецепт приготування в домашніх умовах

Телеканал СТБ

Огірковий лимонад добре втамовує спрагу та приємно освіжає в спекотний літній день. Як приготувати огірковий лимонад в домашніх умовах? Редакція сайту STB.UA ділиться з вами простим рецептом цього смачного напою. Швидше читайте секрети приготування!

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Огуречный лимонад

Складові:

  • 1 скл. цукру
  • 1,5 л води
  • 400 г огірків
  • 2 лимона
  • М’ята

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Приготування огіркового лимонаду:

  1. У каструлі змішати цукор з кип’яченою гарячою водою в пропорції 1:1.
  2. Отриманий сироп довести до кипіння, періодично помішуючи. Варити до повного розчинення цукру.
  3. Прибрати сироп з плити для охолодження.
  4. Лимони помити, обдати окропом і витерти сухою серветкою.
  5. Ретельно вимити огірки, зняти шкірку.
  6. Вичавити сік із лимонів.
  7. Нарізати огірки. Збити в блендері разом із м’ятою до кашоподібного стану.
  8. Отримане пюре процідити через марлю або дрібне сито.
  9. Змішати в глечику сироп, лимонний та огірково-м’ятний сік. Залити порцією негарячої кип’яченої води, додати кубики льоду.
  10. Подавати з нарізаними дольками огірка, лимона й листочками м’яти.

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Поради з приготування:

  • Вибирайте молоді огірки. У них м’яка шкірка й немає гіркуватого присмаку.
  • Воду й сироп додайте невеликими порціями. Це дозволить вам вчасно скоригувати смак напою та зробити його таким, як вам подобається.
  • Якщо у вас немає блендера, скористайтеся звичайною терткою. М’яту потрібно дрібно порубати і перетерти, а огірки подрібнити за допомогою дрібної тертки.

Смачного!

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