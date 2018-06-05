Випускний – зворушливий та очікуваний день у житті учнів, їхніх батьків, а також учителів. Ми розповімо, коли ж дата головної урочистості. Коли випускний у 2018 році в Україні? Читайте в матеріалі!

Випускний можна сміливо назвати одним із найважливіших свят у житті кожної людини. Прощання зі шкільними стінами, лінійками, вчителями, перехід до абсолютно іншого, дорослого, життя. До визначного вечора одинадцятикласники готуються ретельно недарма, адже він запам’ятається надовго.

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Офіційної дати святкування випускного вечора в Україні не передбачено. Це питання виноситься на обговорення навчальним закладом, після чого ним приймається рішення про дату випускного балу, проте існують рекомендовані строки. У 2018 році випускні в Україні припадають на 25 травня – 24 червня.

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Щоб провести випускний бал 2018 незабутньо, почніть підготовку заздалегідь, ознайомтеся з порадами, які допоможуть вам виглядати чарівно, а ми намагатимемося у цьому допомогти!