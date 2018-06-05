PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / Ідеї для весільної фотосесії влітку: приклади фото

Ідеї для весільної фотосесії влітку: приклади фото

Телеканал СТБ

Весілля – це завжди яскрава подія, яку деякі дівчата планують з самого дитинства і запам’ятовують на все життя. Літні весілля мають свій, особливо теплий та сонячний колорит. І, звичайно ж, це відмінний час аби зробити яскраву весільну фотосесію. І якщо взимку найкращі місця –  це замки, музеї та інші красиві інтер’єри, то влітку до ваших послуг усі багатства природи. Якщо ви не хочете повторюватися з весільними фото більшості – читайте наш матеріал. Ми підібрали найяскравіші та оригінальні ідеї для весільної фотосесії влітку!

До організації весільної фотосесії варто підходити відповідально і все продумувати до найдрібніших деталей і за довгий час. Адже ви хочете з радістю переглядати весільний фотоальбом, а через багато років показувати свої фотографії онукам? Сподіватися виключно на професіоналізм фотографа не варто, краще самим перестрахуватися, вивчити список найкрасивіших місць неподалік від вас і продумати стиль майбутньої фотосесії.

Читайте також: Фарбування 2018: модні тенденції року

Реквізит

Одна з найбільш важливих речей, про які часто забувають і фотографи і молодята. Саме деталі можуть зробити вашу фотосесію унікальною. Крім того, реквізит допоможе в перші хвилини фотосесії розслабитися та відволіктися на його використання. Оскільки літо – найяскравіша пора – відмінно підійдуть різнокольорові кулі або квіти.

Новий тренд – літні фотографії на ретро-мопеді, використайте його в своїй весільній фотосесії.

Останнім часом модно використовувати у весільних фотосесіях рамки від картин.

Весільна фотосесія на гойдалках

Якщо ви хочете наповнити свою фотосесію непідробним емоціями – використовуйте в якості реквізиту гойдалки. Зробити їх зовсім не складно, а якщо прикрасити їх квітами – ваші фотографії будуть виглядати ще й неймовірно романтично. Якщо у вашого нареченого передбачена бутоньєрка – квіти краще підібрати в тому ж стилі – так фотографії будуть виглядати гармонійно.

Весільна фотосесія у моря

Що може бути більш літнім, ніж фотосесія на березі моря? Знімки точно вийдуть барвистими та чуттєвими, а ви отримаєте масу задоволення від проведеного часу. Можна зняти взуття та пройтися берегом моря, тримаючись за руки з коханою людиною. Просто насолоджуйтеся моментом і один-одним – а фотограф збереже ці моменти.

Або влаштуйте романтичний пікнік прямо на березі моря.

А можна дочекатися заходу сонця і отримати неймовірної краси весільні фотографії. Море, захід сонця і ваша любов – чим не ідеальне поєднання?

Ще один варіант весільної зйомки на морі – фотосесія на яхті. Білосніжне судно, блакитне небо і лазурне море якнайкраще підкреслять ваше весільне вбрання, а фотографії будуть наповнені романтикою. Плюс – ви добре проведете час – така фотосесія точно принесе задоволення вам і вашому нареченому.

Читайте також: Купальники 2018: модні варіанти у фото

Весільна фотосесія біля річки

Якщо у вас немає можливості вибратися на море, а красиві фотографії у води отримати хочеться – використайте для цього будь-який, найближчу до вас водойму. А якщо таке місце знайдеться ще й посеред лісу – ваші фотографії будуть наповнені атмосферою казок.

Весільна фотосесія в лісі

Створити казкові образи, надати магії і загадковості фотографіям можна, влаштувавши фотосесію в лісі або густому парку.

Доповнити таку фотосесію можна за допомогою того ж реквізиту – влаштуйте на узліссі пікнік. Візьміть кошик з фруктами і шампанським, або ж прикрасьте стільці і стіл квітковими композиціями та стрічками.

Весільна фотосесія в полі

Таку фотосесію можуть собі дозволити тільки пари, які вирішили одружитися влітку. Здавалося б, що в цьому цікавого, але весільні фотосесії в полі виходять дуже ніжними. Блакитне небо і золоте колосся відмінно підкреслять ваше весільне вбрання. Крім того, саме в серпні казково цвіте мак, жовтіють поля соняшників і розквітають усі польові квіти.

Весільна фотосесія з кіньми

Все дитинство мріяли про принца на білому коні? Виконайте свою мрію – влаштуйте інсценовану весільну фотосесію, коли ваш обранець, верхи на коні, забирає вас в свій казковий замок. Або ж, проїдьтеся на конях удвох, тримаючись за руки. Коні привнесуть у ваші знімки романтику, ніжність і тепло. Плюс – ви незабутньо проведете час, що обов’язково відобразиться на ваших фотографіях.

Весільна фотосесія у горах

Хочете, аби при перегляді ваших весільних фотографій захоплювало дух? Влаштуйте її в горах. Знайдіть гірські річки, водоспади, мости, казкові алеї або ж просто красиві види – і ваша весільна фотосесія запам’ятається на все життя.

Весільна фотосесія вночі

Якщо ви хочете отримати дійсно оригінальні і красиві знімки – нехай ваша весільна фотосесія пройде вночі. Це можуть бути фотографії в центрі міста, в оточенні вогнів і яскравих вивісок. А може ви поїдете в парк і прикрасите дерева ліхтариками. Вибір за вами, в будь-якому випадку, в оточенні вогнів, світла і ліхтариків ваша любов буде виглядати казково.

Читайте також: Модні тенденції в манікюрі на 2018 рік

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати