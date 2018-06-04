20 тисяч львів’ян співали хіти артиста в унісон. Олег Винник – сольний поп-виконавець в Україні, який замахнувся на стадіони і довів, що йому до снаги наймасштабніші відкриті майданчики країни.

2 червня у рамках концертного туру «Ты в курсе» музикант подарував грандіозне шоу жителям Львова. Олег Винник виступив на стадіоні «Арена Львів», зібравши близько 20 тис. глядачів. Під відкритим небом співак порадував шанувальників своїми незмінними хітами, прем’єрами нових композицій, доброю, душевною атмосферою і яскравим світломузичним перформансом.

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Для виконавця і численної фан-зони не став на заваді навіть проливний дощ. Глядачі в унісон співали улюблені хіти артиста «Нино», «Счастье», «Вовчиця», танцювали під запальні треки з нових альбомів Винника «Дари добро», «Пчела Майя», «Ты в крусе», «Золота», аплодували стоячи баладам «Мати каже правду», «Кто я», «Передчуття». Під бурхливі овації публіки артист 4 рази виходив на біс.

Заради незабутнього шоу співак привіз із собою десять фур зі світловою і звуковою апаратурою, а також величезними світлодіодними екранами, що заповнюють всю площу сцени. Кожна пісня супроводжувалася відео і світловими ефектами, які створюють неповторну атмосферу, що справило велике враження на глядачів. Над створенням видовищної програми працювали кілька десятків людей.

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Нагадаємо, всеукраїнський тур Олега Винника «Ты в курсе» охопить понад десять стадіонів країни. Наступні стадіонні концерти артиста відбудуться у Вінниці, Полтаві, Хмельницькому, Івано-Франківську, Білій Церкві, Одесі, Кропивницькому, Сумах, Рівному.

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