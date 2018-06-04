Flash Tattoo – переводні золоті та срібні прикраси, які створюють повну ілюзію справжніх кольє і браслетів. Вони однаково добре виглядають і з сукнею на вечірці і з модним купальником на пляжі.

Flash Tattoo дуже прості у використанні і тримаються 4-6 днів. Переводні прикраси не люблять мило і креми так що будьте обережніше з сонцезахисними кремами.

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Тимчасові тату абсолютно безпечні для здоров’я і клеяться дуже легко – із зображення знімається захисна плівка, прикладається до сухої шкірі і зверху притискається вологою серветкою або тканиною приблизно на тридцять секунд. Важливо стежити за тим, щоб шкіра перед нанесенням була суха і чиста – без масел і кремів.

Якщо вам набридне тимчасова прикраса, видаляється вона дуже легко – змастіть шкіру будь-яким маслом і потримайте близько хвилини, потім просто протріть шкіру.

Частіше за все виробники продають у наборах одразу кілька малюнків, тому ви можете створювати свої оригінальні комбінації.

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