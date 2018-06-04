«ЕксперименТИ» розкажуть про булінг у 5 випуску

05.06.2018 у 5 випуску «ЕксперименТИ» покажуть, як навчити дитину боротися з булінгом — психологічним цькуванням. А також ви дізнаєтеся, як не дозволити іншим знущатися над вами. Дивіться «ЕксперименТИ» вже завтра о 20:00 на телеканалі СТБ.

Якщо на ваших очах над кимось знущатимуться, що ви зробите? Утрутитеся і спробуєте захистити жертву? Чи проігноруєте ситуацію і вдаватимете, що нічого не помічаєте? Вирішуйте разом із проектом «ЕксперименТИ» вже завтра о 20:00.

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