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Телеканал СТБ / Місячний календар стрижок на червень 2018 року

Місячний календар стрижок на червень 2018 року

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Літо – час експериментів! Зі стилем, макіяжем і, звичайно, волоссям. Якщо ви плануєте оновити зачіску, але не знаєте, які дні підходять для цього найкраще, зазирніть у місячний календар стрижок на червень 2018 року. Зірки підкажуть, коли варто наважитися на кардинальні зміни, а в які дні бажано утриматися від стрижки або фарбування. Більше корисного розповість наш місячний календар стрижок на червень.

лунный календарь стрижек на июнь

Дорогі маски і шампуні, сироватки і флюїди, салонні процедури та інші хитрощі, до яких вдаються дівчата, щоб покращити своє волосся, можуть не давати жодного ефекту. А все через те, що день, який ви обрали для походу до перукарні, несприятливий згідно з місячним календарем.

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Сприятливі дні для стрижки в червні

Вдалим для стрижки вважається період спадаючого Місяця: зачіска, зроблена в цей день, надовго збереже форму. Якщо ж ви прагнете відрощувати волосся, надавайте перевагу дням зростаючого Місяця.

Місячний календар стрижок на червень – сприятливі дні: 1, 2, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 28, 30 червня.

При цьому фарбування рекомендовано планувати, коли Місяць перебуває в Діві (18 і 19 червня) і Терезах (20 і 21 червня). В повний Місяць варто задуматися про зміцнення волосся для поліпшення їх росту. Тому 28 червня можна записатися на спеціальні салонні процедури або побалувати локони в домашніх умовах – приготувати натуральну маску, зробити обгортання і масаж шкірного покриву голови.

лунный календарь стрижек на июнь 2018

Несприятливі дні для стрижки в червні

Поки Місяць перебуває у Водолії (3, 4 і 5 червня), ви можете ризикнути відвідати перукаря. Цей період вважається нейтральним, тому ні суттєвої користі, ні шкоди візит до майстра не принесе. А ось зі спадаючим Місяцем у Раках (6, 7, 8 червня) варто бути обережнішим. Волосся в ці дні неслухняне, погано піддаватиметься будь-яким маніпуляціям, тому домогтися бажаного результату навряд чи вдасться.

Несприятливі дні для стрижки та фарбування волосся в червні: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 27.

Не забувайте про наш місячний календар стрижки волосся на червень, і тоді похід до перукарні ніколи не обернеться для вас розчаруванням!

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