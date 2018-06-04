Магнітні бурі діють на багатьох негативно — різко погіршується самопочуття, а потім так само раптово все проходить. Вся справа в тому, що сонячні частинки вступають в конфлікт із магнітним полем Землі, в результаті чого страждає здоров’я людей. Щоб підготуватися до цього і вчасно убезпечити себе, читайте в нашому матеріалі графік магнітних бур на червень 2018.

Календар магнітних бур на червень 2018

У червні 2018 магнітні бурі спостерігатимуться всього два рази — 8 і 9 червня. Саме в ці дні геомагнітна активність Сонця посилиться. Але не хвилюйтеся, сильного впливу на метеозалежних людей магнітні бурі не зроблять. Якщо ж все-таки ви помітите підозрілі симптоми, то одразу ж зверніться до лікаря.

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