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Телеканал СТБ / Суп-пюре з кабачків: рецепт приготування

Суп-пюре з кабачків: рецепт приготування

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Суп-пюре з кабачків — неймовірно смачна і ніжна літня страва, яку полюблять усі члени сім’ї. Він дуже простий у приготуванні та вимагає бюджетного набору продуктів, які знайдуться в кожному домі. Читайте в нашому матеріалі, як приготувати суп-пюре з кабачків, і насолоджуйтеся вишуканим смаком цієї страви.

Інгредієнти:

  • молоді кабачки — 4 шт.
  • картопля — 2 шт.
  • морква — 2 шт.
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.
  • часник — 2 зубчики
  • олія — 2 ст. л.
  • вершки 20% — 200 мл
  • курячий бульйон — 1 л
  • грінки — 10 шт.
  • сіль — за смаком
  • перець чорний мелений — за смаком

Спосіб приготування:

  1. Очистіть кабачки, картоплю, моркву і цибулю.
  2. Розігрійте в каструлі олію, обсмажте розчавлений часник з цибулею.
  3. Наріжте кабачки, картоплю і моркву. Тушкуйте в каструлі 7 хвилин, постійно помішуючи.
  4. Додайте курячий бульйон і доведіть овочі до готовності.
  5. Розігрійте вершки.
  6. Злийте бульйон в окрему ємність.
  7. Збийте овочі блендером до стану пюре.
  8. Додайте гарячі вершки і бульйон до овочів, отримуючи бажану консистенцію.
  9. Прогрійте суп, постійно помішуючи.
  10. Накрийте каструлю рушником і дайте настоятися.
  11. Підсмажте грінки на сухій сковороді.
  12. Подавайте суп разом із грінками.

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