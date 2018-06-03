Суп-пюре з кабачків — неймовірно смачна і ніжна літня страва, яку полюблять усі члени сім’ї. Він дуже простий у приготуванні та вимагає бюджетного набору продуктів, які знайдуться в кожному домі. Читайте в нашому матеріалі, як приготувати суп-пюре з кабачків, і насолоджуйтеся вишуканим смаком цієї страви.
Інгредієнти:
- молоді кабачки — 4 шт.
- картопля — 2 шт.
- морква — 2 шт.
- цибуля ріпчаста — 1 шт.
- часник — 2 зубчики
- олія — 2 ст. л.
- вершки 20% — 200 мл
- курячий бульйон — 1 л
- грінки — 10 шт.
- сіль — за смаком
- перець чорний мелений — за смаком
Спосіб приготування:
- Очистіть кабачки, картоплю, моркву і цибулю.
- Розігрійте в каструлі олію, обсмажте розчавлений часник з цибулею.
- Наріжте кабачки, картоплю і моркву. Тушкуйте в каструлі 7 хвилин, постійно помішуючи.
- Додайте курячий бульйон і доведіть овочі до готовності.
- Розігрійте вершки.
- Злийте бульйон в окрему ємність.
- Збийте овочі блендером до стану пюре.
- Додайте гарячі вершки і бульйон до овочів, отримуючи бажану консистенцію.
- Прогрійте суп, постійно помішуючи.
- Накрийте каструлю рушником і дайте настоятися.
- Підсмажте грінки на сухій сковороді.
- Подавайте суп разом із грінками.
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