Каїн Крамер: переможець «Битви екстрасенсів»-18 розповів про графічну магію

Жрець графічної магії зі Славутича Каїн Крамер став переможцем «Битви екстрасенсів»-18. В ексклюзивному інтерв’ю для сайту STB.UA він поділився враженнями про сезон, розповів про походження свого псевдоніму, а також про методику роботи і графічної магії в цілому. Детальніше – в матеріалі.

Каїн, вітаємо з перемогою! Розкажіть, які враження від сезону? Що було найскладнішим, що найбільше запам’яталося?

Найскладнішим був початок. Ти приїжджаєш з маленького містечка, ти ніколи не бачив стільки камер. При цьому потрібно щось говорити, рухатися, щось робити. Однозначно найскладніше було втягнутися в це. А те, що найбільше запам’яталося, – мабуть… учасники, які згодом стали моїми друзями. Що б не говорили, не зважаючи на те, що ми суперники, ми допомагали один одному і в плані проекту, і в плані життя.

Отже, на проекті «Битва екстрасенсів» є місце дружбі? З ким із учасників знайшли спільну мову?

Звичайно! Ми всі люди і не втрачаємо людяності. Спостерігаючи за іншими сезонами, я можу з упевненістю сказати, що наш був найдружнішим. Сварок майже не виникало. Я здружився з Євгеном Медовщиковим, з Сейраш, тісно спілкувався з Аво та Катею Ляховою.

Пам’ятайте свій відбірковий тур? Було складно?

Складно було працювати в натовпі людей. Зібралися різні практики, була скажена енергетика. Нас було понад сто осіб! Когось переповняли емоції, комусь вже дах зносить. А ти сидиш і намагаєшся налаштуватися.

Як щодо підтримки? Хто приїхав підтримати вас у фіналі?

Сейраш і Хельдіс. Рідні не змогли через роботу. Однак вдома за мене тримали кулаки ще близько 10 осіб. Це друзі, знайомі, рідні. Батьки дивилися всі випуски. Моя племінниця завжди просить, щоб увімкнули телевізор з випуском «Битви». Вона підходила до телевізора і торкалася зображення. «Це наш Женя» – говорила вона (посміхається – Прим. ред.).

Чому Каїн Крамер? Що означає ваш псевдонім?

Іноді я працюю з музикою. У мене є один музичний виконавець в стилі Witch House – група CΛIN. Це музика, спрямована на трансовий стан. Допомагає мені «перемикатися»… А приставку «Крамер» я взяв в пам’ять про подругу, яку втратив в зоні АТО…

Славутич – невелике містечко, де всі один одного знають. Як знайомі ставилися до того, що ви практикували? Ви не відчували себе білою вороною?

Я особливо не афішував це. Так, містечко маленьке, але людям ніяково говорити один одному, що хтось до когось ходив. Про мої здібності знало маленьке коло людей. І всі вони – люди адекватні. Розуміли, що я не граю з цим, а серйозно налаштований. Тому ставлення до мене було нормальним. Важливі для мене люди або сприймали все нормально, або просто не заглиблювалися в саму суть. Шкільний період був досить спокійним. Так, можливо в підлітковому віці я був відлюдником. Але все тому, що мені просто було нудно з однолітками. Мені більше подобалося спілкуватися з бабусею, слухати про війну. Дорослі розмови цікавили мене більше.

Як прийняли свій дар? Надздібності ніколи вас не лякали?

Будь-яка людина хоче все і відразу. Я поглинав інформацію з книг, робив вправи. Якби дар проявився в більш свідомому віці, а не в 15-16 років і несподівано, тоді, можливо, я б злякався. А так я з дитинства йшов до цього і мені було цікаво. Були моменти, коли ти, м’яко кажучи, сам себе шокуєш. Але це не викликало у мене страху. Я прагнув розвиватися.

А що таке графічна магія? Розкажіть докладніше про свої методи роботи.

Графічна магія – це будь-яке графічне зображення чого-небудь. Графічною магією можна назвати сігіли, руни, гліфи. Те, що зображується і креслиться графічним методом. Магія сигіл – це графічне зображення свого бажання або завдання. Потрібно зосередитися на своїй думці і бути максимально відчуженим. Вам не потрібно ні про що думати. Знаєте, буває момент, коли стає нудно, і ви починаєте малювати якісь візерунки, фігури, як в школі, коли малюєш на полях зошита. Найчастіше ця фігура приходить сама, і ти несвідомо починаєш її малювати. Це і є сигіл. У цю фігуру вкладено наше бажання. Ця фігура вже несе сенс. Це універсальний ключ, завдяки якому ми можемо працювати з живими та мертвими. Ти отримуєш ключ до певного потоку. Через цей потік можна втілити своє бажання в життя.

Поясніть, як саме це працює?

Я виходжу, мені задають питання, повідомляють сенс випробування. Я налаштовуюся на це питання, входжу в стан, і мені приходить те чи інше графічне зображення цього сігіла, який є ключем до самої інформації.

Також я використовую попіл. Кожен з сігілів потрібно активувати. Активація буває різною: креслення в повітрі, активація вогнем і водою. У мене часто активатором служив попіл із стародавніх заклинань, переданих демонами. Через попіл я отримую обсяг інформації. Якщо сігілом я отримую потік інформації як картинку, то попелом я сприймаю запахи, більш глибинні відчуття, емоції.

Графічна магія відноситься до світлої чи темної школи?

Вона не належить ні до світлої, ні до темної школи. Це нейтральна суть, якій ти сам даєш обрамлення. Магія сама по собі нейтральна, тому що енергія одна на всіх. Енергія не має кольору, темної або світлої сторони. А людина, яка працює з магією, сама надає їй забарвлення – темне або світле. Особисто я – темний практик.

Чи змінив проект ваш світогляд, життя? Які у вас плани на майбутнє?

Я прийшов на «Битву», щоб серйозно працювати і допомагати людям. Мені цікава кожна людина і кожна історія. В усіх вони індивідуальні, і це затягує. Якщо тобі не цікаво, то і якість допомоги буде інакшою. Я буду розвиватися і практикувати далі. Але, зазвичай, я далеко не заглядаю, не планую все наперед.

Які відносини об’єднують вас і фіналістку минулого сезону – Хельдіс?

Ми друзі. Скажімо так, у нас ранг, який близький до відносин. У нас є взаємна симпатія, у нас є любов, але не на приземленому рівні. Наші відносини не схожі на відносини звичайних закоханих. У нас немає романтичних моментів, побачень, «мусі-пусі». У нас духовний зв’язок. Я не можу пояснити це словами. Мені подобається вона як дівчина. Але якщо я скажу, що вона моя дівчина і у нас кохання, загубиться весь сенс духовного.

Не секрет, що переможцями «Битви» частіше ставали жінки. Як думаєте, з чим пов’язана ця тенденція?

Жіноча природа – це природа матері. Жінки більш емоційно включені. Вони дивляться з материнської точки. Вони можуть обійняти, пригріти, поспівчувати. Це мило виглядає. Жінки можуть докопатися до глибинних кімнат душі. Вони більш чутливі. Думаю, тенденція саме в цьому. Архетип матері. Вони більш співчутливі та залучені до процесу. Чоловіки більше відсторонені та у якомусь сенсі жорсткі.

Чи є у вас ідол? Та людина в екстрасенсориці, на яку завжди хотілося рівнятися?

Як то кажуть, не створи собі кумира. Рівнятися на когось досить безглуздо. Кожен є майстром у своїй традиції. Всі люди різні, у всіх різні практики. Завдання практика і людини – бути індивідуальністю. У своєму житті потрібно бути схожим тільки на себе. У мене є люди, яким я симпатизую. Це та ж Ольга Янковська, Яна Пасинкова.

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