Що вас чекає у фіналі «Світами за скарбами»

Уже 9 червня у 14 випуску «Світами за скарбами» відбудеться довгоочікуваний фінал. Дві пари змагатимуться за перемогу і, звичайно ж, за головний приз проекту. Хто ж отримає скарб? Дізнаємося зовсім скоро.

Залишилися тільки дві пари, найстійкіші та найсильніші, ті, хто не боїться пригод і небанальних конкурсів. Тепер учасники за крок від скарбу.

Довгоочікувана перемога близько, але розслаблятися не можна. На кону – перемога і довгий шлях, повний нелегких завдань. Яка ж із пар виявиться сильнішою?

Читайте також: Як почалися пригоди «Світами за скарбами» у В’єтнамі

Невідомо, чим обернеться фінальний день для учасників і як вони будуть справлятися з останніми, найскладнішими завданнями.

Щоб дізнатися, хто отримає скарб, дивіться фінал «Світами за скарбами» в ніч з 9 на 10 червня о 00:05!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ