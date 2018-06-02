«Один за всіх»-11: що чекає на глядачів у сімнадцятому випуску

Уже завтра, 3 червня, в ефір вийде 17 випуск гостросоціального проекту«Один за всіх»-11. Героєм заключної програми сезону стане 26-річний Станіслав Яценко – молодий хлопець, серце якого підкорила 42-річна жінка з чотирма дітьми. Незважаючи на те, що закохані щасливі, такий союз не влаштовує маму Стаса. Вона впевнена: обраниця приворожила сина і використовує. Чи справді це так, розбиратиметься Дмитро Карпачов.

Шість років тому Стас зустрів Олену і зрозумів, що не бачить без неї свого життя. Хлопця не налякала ні різниця у віці – 16 років, ні попередні невдалі шлюби жінки, ні навіть четверо її дітей, яких тепер має самостійно забезпечувати.

Мати вважає, що Олена змусила Стаса одружитися з нею або шантажем, або за допомогою привороту. А ось односельчанам здається, що, укладаючи шлюб з дорослою жінкою, хлопця більше цікавила не вона сама, а її… малолітні діти.

Чи справді Станіслав був викритий у педофілії? Як він пояснює свої почуття до 42-річної Олени? Та які несподівані подробиці стануть відомі завдяки детектору брехні?

Дізнайтеся вже завтра о 21:25 в 17 випуску «Один за всіх»-11 на телеканалі СТБ!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ