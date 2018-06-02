Сезон кабачків уже відкритий, а значить, пора братися за заготовки на зиму. Кабачкова ікра — досить проста заготовка, яку зможе осилити навіть новачок. Читайте в нашому матеріалі, як приготувати кабачкову ікру на зиму, — і вона у вас вийде набагато смачнішою за магазинну.

Інгредієнти:

кабачки — 3 кг

морква — 1,5 кг

цибуля — 750 г

олія — 1,5 скл.

томатна паста — 1,5 скл.

цукор — 7,5 ст. л.

вода — 3/4 скл.

сіль — 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Промийте та очистіть овочі. Наріжте кабачки і цибулю маленькими кубиками або брусочками. Натріть моркву на крупній тертці. Викладіть овочі у велику каструлю, налийте воду і тушкуйте на середньому вогні до готовності. Зніміть овочі, відкиньте на друшляк. Дайте стекти соку і пюруйте овочі за допомогою блендера до однорідності. Викладіть овочеву масу в каструлю, додайте томатну пасту, цукор, сіль, олію. Все перемішайте, доведіть до кипіння і кип’ятіть ще 10 – 15 хвилин. Викладіть гарячу ікру в стерилізовані банки і закрийте стерильними кришками. Переверніть банки догори дном. Дайте ікрі охолонути в такому положенні та сховайте у прохолодне місце.

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