Генасамблея ООН ще 2012 року проголосила 1 червня Всесвітнім днем ​​батьків з метою нагадати світовій громадськості про важливість сімейних цінностей та ролі батьків. Адже сім’я — це перш за все відповідальність батьків за майбутнє своїх дітей. Увага і турбота батьків формують характер дітей і визначають те, якими вони виростуть. Дата святкування була обрана не випадково, адже цього дня відзначаємо ще й Міжнародний день дітей.

Всесвітній день батьків: традиції святкування

Незважаючи на те, що Всесвітній день батьків існує не так давно, вже з’явилися і традиції його святкування. Так, у багатьох країнах проводяться акції на підтримку прав батьків і дітей. Волонтери та благодійні фонди проводять збір коштів, речей і продуктів для малозабезпечених сімей.

Крім того, цього дня часто проводять лекції та конференції, на яких обговорюються актуальні теми стосунків у сім’ї. ЗМІ публікують тематичні статті, транслюють передачі та фільми, присвячені сімейним цінностям. Також для дітей та батьків організовуються розважальні заходи, конкурси та змагання з метою згуртувати родину.

Ну, і мабуть, найголовніше в цей день — це зібратися в колі сім’ї, провести разом час і сказати один одному найважливіші слова. Скажіть своїм батькам і дітям, що любите і завжди будете підтримувати, подякуйте за турботу та опіку. І пам’ятайте, що сім’я — це найцінніше в нашому житті.

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