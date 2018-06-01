«Увага! Діти!»: Спецпроект від «Вікна-новини» до Дня захисту дітей

1 червня у програмі «Вікна-новини» на СТБ стартує спецпроект «Увага! Діти!», присвячений Міжнародному дню захисту дітей. Щодня у циклі сюжетів – серія про найбільші небезпеки, які підстерігають на кожному кроці. Як уберегти дитину від травматизму та загибелі, розповідатимуть кореспонденти Борис Сачалко, Ірина Заславець і Сергій Єременко.

Головне право дітей – це, перш за все, право на життя. І саме про його дотримання йтиметься у спецпроекті. Україна – лідер за рівнем дитячої смертності та травматизму. Серед країн Європи та СНД гірші показники тільки в Росії, Казахстані і Молдові.

Десять років тому ВООЗ було проведене всесвітнє дослідження травматизму. З’ясувалося, що найчастіше травмуються діти або ж уже підлітки: віком до одного року і від 15 до 19 років. На перших позиціях у цій статистиці хлопчики. Їх гине більше.

«Традиційно найбільше дітки травмуються влітку. Коли нічим займатися. Коли немає батьківського контролю. Ми почали готувати цикл матеріалів і зрозуміли, що в Україні немає системного навчання правилам безпеки. Як, наприклад, в Європі, в США. Там цим займаються цілі інститути, існують коштовні державні освітні програми, працюють потужні медіакомпанії. І у них механізм працює. В Україні дітки часто не знають елементарних речей. Не менша біда, що правила ігнорують і самі батьки. А їхній приклад – він головний для дитинки. В циклі матеріалів «Увага! Діти!» я та мої колеги не просто хотіли показати, чим завершується незнання правил безпеки. Ми хотіли розповісти, як запобігти трагедії. Що потрібно знати дітям і про що треба розповідати батькам, аби головне право дитини – право на життя – було дотримане», – розповідає Борис Сачалко.

Згідно з українською статистикою причин дитячої смертності в результаті нещасних випадків, на першому місці – ДТП, потім – вода, в тому числі утоплення. Чимало дітей гине і від падіння з висоти. Ще один сумний стовпчик статистики – нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум’я. Це кількість загиблих від удушення чадними газами і опіків, несумісних з життям.

Протягом наступного тижня телеглядачі побачать п’ять тематичних серій про:

транспортні нещасні випадки;

утоплення та занурення у воду;

падіння;

нещасні випадки, пов’язані з димом, вогнем, полум’ям і струмом;

випадкові отруєння.

Перша серія спецпроекту «Увага! Діти!» стартує сьогодні, 1 червня, у випусках програми «Вікна-новини» о 17:30 і 22:00. Наступні п’ять – з понеділка по п’ятницю.

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