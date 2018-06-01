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Телеканал СТБ / З Днем захисту дітей: привітання зі святом дітям і дорослим!

З Днем захисту дітей: привітання зі святом дітям і дорослим!

Телеканал СТБ

У статті цікаві факти про свято День захисту дітей 2018 ми вже розповіли, як з’явилася традиція приділяти увагу дітям в цю дату. Тому пропонуємо вам скористатися привітаннями з Днем захисту дітей  для наймиліших створінь нашої планети. Приділити увагу віршем дітворі, а також дорослим це мила і добра справа, від якої у вас обов’язково підніметься настрій. Скористайтеся привітаннями з Днем захисту дітей на россійській мові, які ми зібрали спеціально для вас.

День защиты детей

Этот праздник самый главный

Среди праздников на свете,

Его встретят во всех странах,

Ведь нужна защита детям!

В этот день пускай все дети

Не прольют ни капли слез,

Пусть везде, на всей планете,

Принимают их всерьез!

Каждый пусть ребенок знает,

Что семья им дорожит,

И от всех проблем на свете

Оградит и защитит!

С Днем защиты наших деток —

Милых ангелочков,

Наших сладеньких конфеток —

Дочек и сыночков!

Детство будет пусть счастливым,

Сказочным и ярким,

Чуточку шальным, игривым,

С множеством подарков.

И все лучшие моменты

Дольше пусть продлятся.

Снов прекрасных киноленты

Чаще пусть им снятся!

Всех жителей планеты

Сегодня поздравляем,

Ведь, в сущности – мы дети,

Хоть быстро вырастаем.

Веселья и удачи,

Желаем непременно,

Конфет, кино, подарков,

Для всех попеременно.

Пусть будут ярче краски,

Пусть смех звучит повсюду

И детство доброй сказкой

В сердцах людей жить будет.

День защиты детей

Двери в лето открыл.

Он всегда самым ясным

И радостным был.

В этот праздник, друзья,

Не пристало скучать –

Лучше будем детишкам

Во всем потакать:

Купим сладостей воз

И игрушек сто штук –

С этим счастье ребят

Увеличится вдруг!

А еще сбережем

От тоски их сердца,

Чтобы не было точно

Улыбкам конца!

В теплый день на асфальте

Ты рисуешь цветок.

Ярко-красное платье

Тормошит ветерок.

Твой покой охраняю

В суете наших дней.

От души поздравляю

С Днем защиты детей!

С днем защиты детей поздравляю!

Малыши и подростки всегда

Так нуждаются в нашей заботе,

В том, чтоб доброй была к ним среда.

Пожелаю тебе в этот праздник

Много смеха, улыбок и сил –

Детства радость в душе пусть проснется,

Вспомни сам, как ребенком ты был!

Золотое время каждого из нас,

Детство – это время шалостей, проказ.

Время беззаботное пролетело вмиг,

В памяти оставив солнечный свой блик.

С днем защиты будущего поздравляю вас,

Ведь дети – это те, кто радует наш глаз.

Пройдет немного времени, и детство их уйдет.

Одарим же их радостью, пусть счастье к ним придет.

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