Випускний вечір – важлива і хвилююча подія у житті кожної дівчини. Свій образ випускниці продумують до дрібниць – від манікюру до туфель! А яку зачіску обрати, щоб стати королевою балу, – підкаже stb.ua!

Зачіски на випускний для довгого волосся

Світові стилісти твердять вже не перший рік – у моді природність і жіночність. Для випускного балу вони рекомендують легкі та романтичні зачіски, які підкреслять красу власниць довгого волосся. Наприклад, пишні зачіски з легкою недбалістю або локони у поєднанні з плетінням. До речі, різні види кісок – тренд цього сезону.

Якщо ви обираєте голлівудські локони – будьте обережны. Для тонкого волосся така зачіска не зовсім вдала, оскільки до кінця вечора вони можуть розкрутитися і опасти.

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Зачіски на випускний для волосся середньої довжини

Для дівчат з волоссям середньої довжини існує багато модних варіантів зачісок на випускний. Наприклад, зібрані назад локони. Доповнити ніжний образ допоможуть прикраси з квітами або діадема.

Зачіски на випускний для короткого волосся

Короткострижені дівчата іноді впевнені – гарні зачіски не для них. Однак і для короткого волосся існує безліч сміливих і витончених укладок. Для милого і ніжного образу – зроби легкі завитки, для більш яскравого – кучерики.



Свій вечірній образ можна урізноманітнити за допомогою елегантних прикрас або обідків, які гармонюють із сукнею.

Нехай вечір буде яскравим і незабутнім!

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