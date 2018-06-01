Надія Матвєєва та переможець 5 сезону «МастерШеф» Женя Клопотенко вирушили разом на фестиваль вуличної їжі. Надя просто обожнює такі заходи: там можна прогулятися, познайомитися з новими людьми і, головне, смачно поїсти. Женя Клопотенко зауважив, що на фестивалі найчастіше продають хот-доги і гамбургери, а це все вже трохи набридло. Було б непогано придумати щось цікавіше і нереальне, як любить Женя. Надя Матвєєва підтримала цю ідею і запропонувала організувати свій міні-фестиваль від «Все буде смачно» і приготувати різноманітні варіанти смачної та оригінальної вуличної їжі. А, головне, люди, які прийдуть до них, навчаться все це готувати! Женя запропонував підключити до цієї затії Сергія Калініна, який зі своїх подорожей привозить дуже багато крутих рецептів фаст-фуду.

Video: Надія Матвєєва та Женя Клопотенко влаштують міні-фестиваль вуличної їжі Надія Матвєєва та переможець 5 сезону Мастер Шеф Женя Клопотенко вирішили організувати свій міні-фестиваль оригінальної вуличної їжі від Все буде смачно.