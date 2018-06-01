Сьогодні, 1 червня 2018 року, багато країн святкують Міжнародний день захисту дітей! Як виникло це світле свято, які цікаві факти з ним пов’язані, а також в якій країні є цілий місяць захисту дітей, дізнайтеся в матеріалі.

Рішення про проведення Міжнародного дня захисту дітей було прийнято на Всесвітній конференції, присвяченій питанням благополуччя дітей, що проводилася в Женеві 1925 року. Чому це дитяче свято було вирішено відзначати саме 1 червня? За однією з версій, 1925 року Генеральний консул Китаю в Сан-Франциско зібрав групу китайських дітей-сиріт і влаштував для них святкування Дуань-у цзе (Фестивалю човнів-драконів), дата якого саме припала на 1 червня. Завдяки щасливому випадку день збігся і з часом проведення «дитячої» конференції в Женеві.

Після Другої світової війни, коли проблеми збереження здоров’я і благополуччя дітей були як ніколи актуальні, 1949 року в Парижі відбувся конгрес жінок, на якому прозвучала клятва про невпинну боротьбу за забезпечення міцного миру як єдиної гарантії щастя дітей. За рік, 1 червня 1950 року, був проведений перший Міжнародний день захисту дітей, після чого це свято проводиться щороку.

У Міжнародного дня дітей є прапор. На зеленому тлі, що символізує ріст, гармонію, свіжість і родючість, навколо знака Землі розміщені стилізовані фігурки – червона, жовта, синя, біла і чорна. Ці людські фігурки символізують різноманітність і терпимість. Знак Землі, розміщений в центрі, – це символ нашого спільного дому.

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В епоху Радянського Союзу 1 червня в школах починалися літні канікули. Міжнародний день захисту дітей відзначали промовами і дискусіями про права і добробут дітей, проводили покази нових дитячих художніх фільмів і телепередач, влаштовували спортивні змагання для дітей, часто запрошуючи до участі і батьків.

Треба сказати, що Всесвітній день дітей відзначається також 20 листопада. 1954 року Генеральна Асамблея ООН рекомендувала всім країнам ввести в практику святкування Всесвітнього дня дітей (Universal Children’s Day).

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На Сейшельських островах святкують не день, а цілий Місяць захисту дітей.

Також 1 червня відзначається ще одне нове свято на нашій планеті – Всесвітній день батьків (Global Day of Parents). Це свято заснували на 66-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у вересні 2012 року. Всесвітній день батьків був проголошений як щорічне свято, яке відзначатиметься «в честь батьків у всьому світі» в перший день літа – 1 червня, починаючи з 2013 року.

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