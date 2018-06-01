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Телеканал СТБ / Заходи до Дня захисту дітей 2018 Києві

Заходи до Дня захисту дітей 2018 Києві

Телеканал СТБ

Сьогодні, 1 червня весь світ відзначає День захисту дітей. Недарма цей яскравий і добре свято припадає на перший день літа. Школа і заняття позаду, а це значить, що тепер дозвілля малюків повністю лягає на плечі батьків. Які заходи пройдуть в Києві на День захисту дітей 2018 – читайте в нашому матеріалі.

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Фестиваль корисних смаколиків

2 червня на території простору сімейного відпочинку KACHELI на території Гідропарку пройде «Фестиваль корисних смаколиків». У суботу з 12 години на гостей чекає насичена програма фестивалю, у якій і діти, і дорослі зможуть себе відчути справжніми шеф-кухарями та навчаться готувати корисні смаколики у домашніх умовах.

Крім того, організатори проведуть серію цікавих та пізнавальних майстер-класів, покажуть, як за допомогою овочів та крупи можна створити справжній витвір мистецтва та проведуть серію квестів для дітей. Протягом дня на сцені фестивалю буде проходити інтерактивна програма з конкурсами та подарунками від простору KACHELI, також на усіх відвідувачів чекає виступ юних артистів. Усі активності на території фестивалю будуть безкоштовними, взяти участь в них зможе кожен бажаючий гість простору.

Перший Київський бал

1 та 2 червня на Контрокатовой площі відбудеться Перший Київський бал. На два дні це місце стане найбільшим танцмайданчиком у Європі. У програмі передбачені виступи юних танцюристів та майстер-класи від відомих хореографів. Також 1 червня не пропустіть нагоду потрапити да Книги рекордів – приєднуйтеся до тисячі дітей, які одночасно танцюватимуть вальс.

Відкриття Summer Park

Традиційно у перший день літа відкривається дитячий батутний парк на Лісовий. Цього року з нагоди відкриття заплановано концерт за участю циркових артистів, музикантів та аніматорів. Також відбудеться розіграш подарунків. Атракціони у парку розраховані на дітей будь-якого віку.

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День здорової дитини

1 червня, у День захисту дітей, на території Sky Family Park пройде сімейне свято «День здорової дитини». На вас чекають конкурси з подарунками та виступи юних артистів. Також ваша дитина може взяти участь у змаганні на кращий малюнок на тему здоров’я.

Всеукраїнська хода на захист прав дітей та сімей

2 червня у центрі Києва пройде марш на захист прав дітей та сімей. Хода стартує об 11:00 і пройде за маршрутом: Софійська площа – Володимирський проїзд – вул. Михайлівська – Майдан Незалежності – алея Героїв Небесної сотні – вул. Інститутська – вул. Шовковична – вул. Михайла Грушевського – площа Конституції.

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