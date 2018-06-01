Випускний – особливе свято в житті кожної дівчини! Якщо ви ще не визначилися, який манікюр зробити на випускний 2018 – саме час знайти ідеальний варіант.

Якщо хлопцям на випускному вечорі достатньо виглядати презентабельно, то для дівчат… це справжній зірковий час! Ефектний наряд, аксесуари, зачіска, макіяж і, звісно ж, святковий манікюр. Дивіться ідеї того, який манікюр зробити на випускний, у нашій фотодобірці.

Нюдовий манікюр на випускний

Спокійний нюд – універсальний і стильний варіант. Здавалося б, що може бути простішим? Ніжні пастельні відтінки доповнять будь-який образ та підкреслять вашу вишуканість і жіночність. Звернути особливу увагу на такий варінт слід власницям яскравих суконь з паєтками або блискітками: нейтральний манікюр не буде робити зайвого акценту.

Якщо ж нюдові кольори вам подобаються, але манікюр здається занадто банальним для такого відповідального свята, додайте стрази, намистини та іншу фурнітуру.

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Дзеркальний манікюр на випускинй

Додати блиску і шику до вашого образу дозволить дзеркальний манікюр. Металік, золото, пудровий відтінок, а може синій або чорний? Така ідея манікюру на випускний багатьом модницям припаде до душі.

Місячний манікюр на випускний

Місячний нейл-арт також стане оригінальним доповнення вечірнього вбрання. Замість звичних лунок, зону кутикули можуть прикрашати стрази, блискітки і невеликі малюнки. Визначтеся з необхідною вам палітрою відтінків, і сміливо вирушайте до майстра.

Градієнтовий манікюр на випускний

Градієнт на нігтях виконується різними техніками, але завжди виглядає ефектно і свіжо. Палітру кольорів ви можете обрати на свій смак.

Геометричний манікюр на випускний

Геометричний дизайн на нігтях стане родзинкою вашого образу.

Хочете яскравіший варіант? Дивіться фото нижче.

Також пам’ятайте, що класика завжди актуальна: французький манікюр, вишукано червоний, глянцеве і матове покриття.

Сподіваємося, ми допомогли вам вирішити, який манікюр зробити на випускний 2018. Нехай ваше свято буде незабутнім!

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