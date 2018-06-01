Що вас чекає у 13 випуску «Світами за скарбами»

2 червня у 13 епізоді відбудеться півфінал тревел-шоу «Світами за скарбами». Три пари боротимуться за право залишитися на проекті. Хто ж залишиться, а хто назавжди покине «Світами за скарбами»? Подробиці читайте в матеріалі.

Отже, пари у В’єтнамі, країні, яка припаде до вподоби не кожному. Хтось вже встиг зріднитися із місцевим колоритом, а комусь чудові запахи і химерна кухня не припали до смаку.

Однак мета всіх учасників одна – скарб. Тому в 13 випуску вони змагатимуться за місце у фіналі, який вже теж зовсім скоро.

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Три пари гідно дійшли майже до кінця. Саме ці люди подолали всі завдання і тепер перебувають біля самісінької мети.

Яка ж пара покине «Світами за скарбами» в 13 епізоді? Дізнаєтеся уже в суботу о 23:15.

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