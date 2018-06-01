Кожна матуся ретельно добирає раціон для своєї дитини, оскільки бажає, аби її чадо росло щасливим, здоровим, гарним та енергійним. Проте часом самотужки підібрати правильні харчі надто складно. Продукти харчування, які повинні бути в меню вашої дитини, шукайте в матеріалі.

Аби дитина росла здоровою та нормально розвивалася, потрібно правильно спланувати її режим і продукти, які вона обов’язково має їсти.

Скільки та як годувати дитину?

Здорова дитина повинна вживати на добу 2500 ккал. Ця норма розподіляється між головними прийомами їжі. Дитина має їсти потрохи – 4 рази на день. Інтервал між прийомами їжі повинен тривати до 4 годин.

Пам’ятайте, що ваше чадо має їсти за режимом, адже безконтрольний прийом їжі негативно впливає на здоров’я.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЯК ПІДІБРАТИ ХАРЧУВАННЯ ДИТИНІ ТА НЕ НАШКОДИТИ.

Особливості дитячого меню

Слід враховувати, що з віком змінюється добовий об’єм їжі. В організації раціонального харчування велике значення має вживання такого об’єму їжі, який відповідав би фізіологічним потребам дітей. Надмірно збільшений об’єм їжі знижує апетит, викликає порушення нормальних функцій органів травлення, внаслідок чого засвоєння їжі погіршується. При збільшеному об’ємі їжі, яку діти отримують переважно в рідкому чи напіврідкому вигляді, порушується співвідношення білків, жирів та вуглеводів. Не менш шкідливим є вживання і зменшеного об’єму їжі, бо знижується виділення травних соків та ферментів, що може спричинити виникнення шлунково-кишкових розладів. Ураховуючи це, необхідно стежити за тим, щоб дитина отримувала на одне годування таку кількість їжі, яка відповідала б її віку та фізіологічним потребам.

Уже з 3 років потрібно переходити в дитячому харчуванні на звичайну дорослу їжу. Ми розпишемо приблизне меню для дитини, аби ви могли орієнтуватися, як ліпше годувати ваше чадо, щоб воно отримувало достатньо поживних речовин.

Сніданок

Каша, зварена на нежирному (0,5–2,5%) молоці, можна навпіл з водою. У кашу, за бажанням, додаємо сезонні фрукти, ягоди, ложечку домашнього варення. По одному разу на тиждень страву можна замінювати омлетом (найліпше паровим), молочним супом із вермішеллю, кукурудзяними пластівцями без добавок (меду, какао).

Обід

Овочевий суп плюс м’ясо, риба або птиця. Причому м’ясо (рибу, птицю) краще не використовувати для бульйону, а зварити окремо і додати шматочками у вже готовий пісний суп або подати у вигляді котлет чи фрикадельок.

Вечеря

Остання трапеза складається, як правило, з невеликої котлети і гарніру (рис, гречка, тушковані або свіжі овочі). Якщо білка в цей день було вже багато (наприклад, омлет на сніданок і м’ясо на обід), можна ввечері обійтися овочевим рагу або гречаною кашею з молоком.

Як перекуси підійдуть молочні продукти, фрукти та печиво на основі молока.

Збагачуйте раціон своєї дитини овочами та фруктами. Не забувайте, що дитяче меню має бути багатим на білок, адже це головний компонент для будови клітин.