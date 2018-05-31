Телеканал СТБ розпочав роботу над новим серіалом «За вітриною», його виробництвом займається компанія Artforms production. Головна авторка серіалу – Тетяна Гнєдаш, продюсер – Саша Ткаченко. Прем’єра відбудеться на телеканалі СТБ навесні 2019 року.

За сценарієм, підприємець Андрій Вєтров володіє мережею модних магазинів у столиці і по всій країні. Молодий красень – жорсткий бізнесмен, завидний наречений і улюбленець розкішних жінок. Але йому не дає спокою бідна провінціалка Галя – непомітна продавчиня, яка відчайдушно намагається вибитися зі злиднів і прогодувати двох своїх братів.

«Це історія про відважну і сильну дівчинку, якій в юному віці, після смерті батьків, довелося взяти на себе непомірний тягар відповідальності за сім’ю. При цьому вона прагне досягти висот у професії та завоювати кохання чоловіка своєї мрії, – розповідає про проект продюсер серіалу Саша Ткаченко. – Це захоплива історія про те, що сміливість міста бере».

Початку зйомок передував довгий кастинг, який тривав 4 місяці. На роль головної героїні команда розглянула понад 150 осіб. Так само довго шукали й актора для головної ролі. В результаті роль Галі виконає білоруська актриса Єлизавета Фалей, а роль Андрія – Сергій Басок.

Крім того, в серіалі задіяні актори Ксенія Мішина, Наталка Денисенко, Костянтин Данилюк, Андрій Федінчик, Анна Лебедєва, Ольга Радчук, Оксана Сташенко, Дмитро Чернов, Дмитро Саранськов, Гліб Михайличенко.

«Галя – дівчина з добрим серцем і дуже непростою долею. У багатьох бувають ситуації, коли вони невпевнені в собі, коли опускаються руки. А я своїм персонажем хочу показати, що можна пройти через всі складнощі та бути щасливою!» – розповіла Єлизавета Фалей.

«Андрій Вєтров став для мене одним із найскладніших персонажів. Але завдяки нашому режисерові-постановнику Мілі все вийшло. До проекту ми довго спілкувалися і обговорювали багато деталей, аж до того, як Андрій ходить і як дивиться», – розповів Сергій Басок.

Головна авторка – Тетяна Гнєдаш, продюсер – Саша Ткаченко, режисер-постановник – Міла Погребиська, оператор-постановник – Маркіян Конюка, художник-постановник – Андрій Гречишкін, художник по костюмах – Наталія Степанієва, художник по гриму – Олена Лебідь.

Зйомки «За вітриною» проходять у Києві. У картині заплановано 16 епізодів.

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