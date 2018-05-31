Є новини для шанувальників Євробачення. Дати проведення конкурсу 2019 року перенесено. Шоу відбудеться не в середині, а в кінці травня. Чому змістився графік Євробачення-2019, дізнайтеся у матеріалі.

Традиційно пісенний конкурс проводиться у середині травня. Але Ізраїль, який прийме Євробачення-2019, переніс дати.

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Так, наступного року конкурс відбудеться у кінці травня. Півфінали пройдуть 21 і 23 травня, а фінал – 25 травня.

Швидше за все, Євробачення перенесли тому, що 9 травня Ізраїль святкує День Незалежності. Організатори поки ніяк не коментують зміни.

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Нагадаємо, переможницею Євробачення-2018 стала представниця Ізраїлю Нетта Барзілай, яка представляла свою країну з піснею «Тоу».

Представник України на Євробаченні-2018 MELOVIN із композицією «Under the ladder» зайняв на конкурсі 17-те місце.

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