Пост-шоу «Холостяк»-8 розкриває таємниці учасниць проекту! Вже завтра, 01.06.2018, у спецвипуску «Як вийти заміж» глядачі дізнаються, про що слова Галі змусили задуматися Рождена? Як склалися долі інших учасниць шоу? І головне запитання: чи разом Іванка та Рожден?

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У фінальному 12 випуск проекту «Холостяк»-8 Рожден Анусі вибрав Іванку. На прощання Галя сказала йому: «Знаєш, чому в холостяків ніколи не складаються стосунки з учасницями? Вони завжди вибирають не тих». Про що ці слова змусили задуматися Рождена? Невже він справді обрав не ту дівчину?

Дивитися онлайн Холостяк 2018. Фінал. Випуск 12 від 25.05.2018

Спецвипуск пост-шоу «Як вийти заміж» розставить всі крапки над «і». Вперше Рожден Анусі відверто розповість, чому в фіналі він обрав Іванку та як складаються його стосунки з дівчиною після проекту.

Не пропустіть! Дивіться спецвипуск пост-шоу «Як вийти заміж» 01.06.2018 о 20:00 на телеканалі СТБ!