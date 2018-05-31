Полуничний компот на зиму приготувати дуже просто. Редакція сайту STB.UA пропонує легкий та швидкий рецепт цього корисного напою. Скористайтеся нашими порадами, як зварити компот із полуниці, й насолоджуйтеся всю зиму смаком травневих ягід!
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Складові (на 5 л компоту):
- 3 кг полуниці
- 2 л води
- 600 г цукру
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Рецепт приготування:
- Промити ягоди в холодній воді. Залишити в друшляку, щоби стекла вода.
- Очистити полуницю від плодоніжок і листочків.
- Підготувати банки для компоту.
- Розкласти плоди в десять півлітрових банок. Кожну заповнити на ⅔ від загального об’єму.
- Прокип’ятити цукор з водою, поки він повністю не розтане.
- Залити полуницю гарячим сиропом.
- Накрити банки бляшаними кришками, щільно притиснути. Закатувати можна тільки після стерилізації.
- Розставити банки у великій широкій каструлі. Попередньо укрити дно дерев’яними дощечками, щоб банки не лопнули від високої температури.
- Стерилізувати 10 хв., починаючи відлік часу від моменту закипання води.
- Дістати компот із води. Закупорити. На м’якій, рівній поверхні поставити банки охолоджуватися.
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Корисні поради:
- Банки для приготування компоту потрібно підготувати заздалегідь.
- Є два способи стерилізації. Перший — помити банки з содою та кип’ятити у воді. Другий — чисті банки залишити на час у духовій шафі. Важливо: щоб тара не лопнула від різкого перепаду температур, спочатку поставте банки і тільки потім увімкніть духовку для поступового нагрівання.
- Не забудьте прокип’ятити кришки!
- Чисті банки залишити догори дном на м’якому рушнику до використання.
Смачного!