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Телеканал СТБ / Григорій Решетник: Рожден буде чудовим батьком — моїм дітям він став другом

Григорій Решетник: Рожден буде чудовим батьком — моїм дітям він став другом

Телеканал СТБ

Ведучий проекту «Холостяк»-8 Григорій Решетник розповів, чим його синів підкорив головний герой реаліті Рожден Анусі. Подробиці в ексклюзивному інтерв’ю.

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Григорий Решетник и Рожден Ануси

Григорію, цього року ваша сім’я знову була задіяна у зйомках. Як вони почуваються в кадрі? Іванко вже, напевно, як риба у воді?

Так, Вані вже не звикати бути перед камерами, тому на знімальному майданчику він почувався досить упевнено. Навіть усіма командував (сміється. – Прим. ред.). Добре, що з синами поруч був Рожден — він чудово справляється з дітьми і, думаю, буде хорошим батьком.

Чому? Вашим синам він сподобався?

Вані з ним було дуже цікаво — а його зацікавити, повірте, непросто. У Діми був дебют на екрані, і він впорався на відмінно. Справжній чоловік повинен тримати язика за зубами, напевно, тому він промовчав усю зйомку (сміється. – Прим. ред.). Але від Рождена не відходив.

Григорий Решетник и Рожден АнусиЯкщо Іванко так вільно почувається в кадрі, може, піде слідами батька?

Іванко все частіше натякає, що в майбутньому планує пов’язати життя з телебаченням. Спасибі проекту «Холостяк», що Ваня там може розкривати свої таланти. Ну, й не треба забувати, що наша мама — теж телевізійник. Правда, давно не була в кадрі, тому дуже хвилювалася і перед зйомками в проекті, і перед пост-шоу. Але впоралася чудово!

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До речі, а Христина ділилася враженнями, як їй Рожден, як дівчата, як вони взаємодіють з дітьми?

Так, вона і в ефірі про це говорила. У дівчат була велика проблема — передусім вони думали про себе, а не про Рождена. Як вони виглядають, як їх покажуть. Переймаючись такими думками, вони забували про головного героя. І тим паче про дітей на майданчику. Але не одразу ж всі стають мамами, треба вчитися, тож все попереду. Натомість Христині сподобалося, як Рожден поводився з дітьми. Вона його дуже хвалила.

Сини реагують якось, коли бачать холостяка по телевізору?

Так, Ваня одразу дістає меч, що світиться, та починає кричати: «О, тату, це ж мій друг, дивись! Він мені меч подарував». Рожден теж часто запитує, як Ванюша. А Дімі ще треба підрости, щоб потрапити в цю тусовку (сміється. – Прим. ред.).

Дивитися онлайн Холостяк 2018. Фінал. Випуск 12 від 25.05.2018

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