Виступ Джамали зайняв шосту позицію у рейтингу найкращих виступів на Євробаченні за останні 10 років. У голосуванні взяли участь понад сім тисяч телеглядачів. Подробиці читайте в матеріалі.

Після завершення 63-го фіналу Євробачення на офіційному сайті міжнародного пісенного конкурсу з’явився рейтинг найкращих виступів учасників за останні 10 років.

На думку телеглядачів, виступ 2017 року представниці України Джамали з піснею «1944» заслуговує шостого рядка у списку.



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Цікаво, що шоу переможниці Євробачення-2018 Нетти Барзілай із композицією «Тоу» зайняло третю позицію.

Переможницею цього рейтингу стала Лорін, яка представляла Швецію 2012 року з піснею «Euphoria».

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