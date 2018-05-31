Ми підготували для вас афішу концертів у Києві на червень 2018 так, аби ви бачили тільки найцікавіші заходи, які мають відбутися. Перший місяць літа просто необхідно провести яскраво, адже саме він задає тон усьому вашому літу. Читайте афішу концертів у Києві на червень 2018 від редакції сайту stb.ua
Іван Дорн
Коли: 1 червня
Де: Secret Place
Вартість квитків: 799 – 2299 грн
Deep Purple
Коли: 6 червня
Де: Палац Спорту
Вартість квитків: 1300 – 4500 грн
Джаз на пляжі
Коли: 7 червня
Де: ЮБК
Вартість квитків: 350 грн
Сергій Міхалок та група Ляпіс 98
Коли: 9 червня
Де: ВДНГ Оранжерея
Вартість квитків: 300 грн
СПБЧ
Коли: 9 червня
Де: Зелений театр
Вартість квитків: 499 – 1099 грн
Rozhden, ROZHDEN. Великий літній концерт
Коли: 11 червня
Де: Зелений театр
Вартість квитків: 350 – 800 грн
Джаз на Террасі – Louis Armstrong and Ella Fitzgerald
Коли: 13 червня
Де: D12 (ул. Десятинна 12)
Вартість квитків: 200 – 400 грн
Друга Ріка
Коли: 14 червня
Де: Зелений театр
Вартість квитків: 350 – 690 грн
Білі ночі
Коли: 15-16 июня
Де: Арт-завод Платформа
Вартість квитків: 450 – 600 грн
BeLive
Коли: 21-24 июня
Де: НСК Олимпійський
Вартість квитків: 1550 – 1750 грн
Борис Гребенщиков
Коли: 21-22 июня
Де: Carribbean Club
Вартість квитків: 790 грн
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