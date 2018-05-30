«Я соромлюсь свого тіла»-5: що чекає на глядачів у фінальному випуску сезону?

Вже завтра, 31 травня, глядачі побачать 18 випуск 5 сезону «Я соромлюсь свого тіла». Останній епізод цього року поб’є одразу кілька рекордів: 12 пацієнтів отримають шанс на здорове майбутнє, лікарі проведуть одразу 7 хірургічних втручань, в тому числі – довгоочікувану і рятівну операцію для Вані Павлюка, а також – операцію на серці, під час якої пацієнт буде притомним. І це ще не все! Докладніше у матеріалі.

У фінальній програмі продовжаться історії найскладніших пацієнтів проекту – Вані Павлюка, Ярослави Осипенко і Тетяни Лапченко.

Таня, яка двічі перемогла рак і поборола лімфостаз, прийде до онколога на контрольне обстеження. Проте чи порадують її нові результати?

Ярослава, якій на початку року встановили титанову щелепу, розпочне складний шлях до протезування зубів. Але саме її надсучасна титанова щелепа і накладає на лікарів певні обмеження. Тому фахівцям доведеться неабияк постаратися, аби їх обійти.

А от Ваня Павлюк стикнеться одразу з кількома випробуваннями. По-перше – ампутація другої руки, пухлини на якій можуть стати злоякісними. По-друге – складна реабілітація. І по-третє – особисте знайомство з біонічним протезом, на яке він так довго чекав!

Диво техніки прийде на допомогу і Максимкові Дяченку. П’ятирічний хлопчик майже нічого не чує, тож йому вставлять кохлеарний імплантат, аби він зміг навчитися говорити. А інша маленька пацієнтка – 3-річна Оля Кочук – розпочне серію операцій з розділення пальчиків, зрощених від народження.

Також глядачі дізнаються про успіхи Сашка Шаповалова, який щосили намагається відновитися після травми хребта, і Любові Красуляк – жінки з панічним страхом стоматологів. А от Вікторія Маньковська – пацієнтка з 2 кг гелю у кожній з грудей – не на жарт здивує Людмилу Шупенюк. Жінці зроблять акуратні та красиві нові груди, проте… вона хотіла зовсім іншого.

Зі схожою проблемою звернеться і гостя зі Сходу на ім’я Заміра. Під страхом смерті вона втекла від сім’ї, аби поїхати до України та поспілкуватися з медичними фахівцями, яким вірить. І її проблема шокує навіть досвідчених лікарів.

Не менше вражають цифри статистики, яка змусила ведучих провести черговий експеримент. Катерина Безвершенко і Валерій Ославський розбиратимуться з проблемою, яка спричиняє 30% смертей у нашій країни та на яку страждають як мінімум 700 тисяч людей. Це – алкоголізм. Гадаєте, вас ця проблема не стосується? А міру ви знаєте? Якщо ні – дивіться уважно, буде цікаво!

Не пропустіть фінальний 18 випуск «Я соромлюсь свого тіла»-5 завтра о 20:00 на телеканалі СТБ!

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