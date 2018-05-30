4 червня в ефірі СТБ відбудеться прем’єра захопливого серіалу «Пелена» виробництва кінокомпанії «Київтелефільм». Протягом 10 епізодів (з понеділка по п’ятницю о 19:00) глядачі спостерігатимуть за тим, як відчайдушна журналістка бореться за справедливість, правосуддя і, звичайно ж, щире кохання.

За сюжетом, у любовному трикутнику опиняються Оксана, Кирило та Валерій. Оксана – журналістка, яка спеціалізується на гучних корупційних скандалах. Кирило – слідчий з особливо тяжких справ, якому ця сама журналістка неабияк псує життя. На перший погляд, вони вороги, а насправді – чоловік і жінка на межі розлучення.

Через своє розслідування Оксана знову потрапляє в епіцентр масштабного скандалу і остаточно свариться з чоловіком. Як покарання їй доведеться на кілька місяців залягти на дно, працюючи кореспондентом місцевої газети «Вечірня Пелена».

Тут вона знайомиться з головою району – молодим і перспективним Валерієм Камишевим. А також дізнається, що тиха Пелена зберігає на диво багато секретів, пов’язаних з корумпованим екс-головою Райхелем.

Не втримавшись від цікавості, Оксана починає своє розслідування. Однак, забравшись вглиб заплутаної історії, розуміє, що одній їй не впоратися. Дізнавшись про проблеми дружини, Кирило вирушає до неї на допомогу, тим самим заважаючи її стосункам з Валерієм. Симпатія до порядного та мужнього голови району стає пеленою в очах дівчини.

У ролях: Володимир Горянський, Олександра Буличова, Олексій Тритенко, Андрій Чадов, Олеся Жураковська, Лев Сомов, Ірина Мак та інші.

Режисер: Валерій Ібрагімов

Автор сценарію: Яна Романенко

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