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Телеканал СТБ / Куди піти в Києві на вихідних 2-3 червня 2018 року

Куди піти в Києві на вихідних 2-3 червня 2018 року

Телеканал СТБ

Усе думаєте, як зустріти літо? Редакція сайту СТБ знає найзатишніші та одночасно веселі способи це зробити. Афіша найяскравіших заходів столиці вже у вас у руках. Подробиці читайте в матеріалі.

Концерт MELOVIN’a

Bel Etage

2 червня

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Хочете наживо послухати виконання представника України на Євробаченні-2018? Тоді великий концерт MELOVIN’a для вас. Музикант виконає свої найкращі хіти, обрадує фанатів яскравим шоу і як завжди подарує багато позитивної енергії. Не пропустіть цей захід, щоб почати літо в потрібному ритмі.

Ціна: від 850 грн.

Книжковий арсенал

вул. Лаврська, 10

30 травня – 3 червня

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Близько 200 українських письменників і приблизно 100 гостей. На заході ви поринете в справжній світ книг, творчості і пахучих сторінок. Що ще потрібно для спокійних культурних вихідних? Приходьте, щоб першими познайомитися із книжковими тенденціями і особисто познайомитися з авторами деяких творів.

Ціна: 35-400 грн.

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Фестиваль вина

вул. Межигірська, 82

2-3 червня

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Любителі вина і просто гарного відпочинку – радійте. На цьому заході буде не тільки смачне біле і червоне, а й безліч сирів та інших найкращих страв. Продегустувати і насолодитися смачненьким у компанії друзів – чим не ідеальний початок літа? Ви дізнаєтеся різновиди і типи приготування вина, навчитеся його розрізняти і просто насолоджуватися багатим смаком цього напою.

Ціна: від 250 грн.

Фестиваль архітектури для дітей Archikidz

вул. Дорогожицька, 1

2-3 червня

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Archikidz – це міжнародний рух фестивалів. Тут пропагується наука в цілому і наука для наймолодших. Із раннього віку важливо прищеплювати дітям любов до пізнання природи і світу науки. На заході з дітьми будуть справжні професіонали. Вашим чадам розкажуть і покажуть багато цікавого, так що не пропустіть.

Ціна: 250 грн.

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Виставка півоній

Ботанічний сад імені Гришка

3 червня

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Приходьте до столичного ботанічного саду, щоб насолодитися запахом пахучих півоній. Улюблені квіти червня. Що ще може порадувати око, як не величезна кількість різних видів півоній. Колекціонери і просто любителі прекрасного, обов’язково приходьте і своїми очима подивіться на цю красу!

Безкоштовно

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