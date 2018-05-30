Куди піти в Києві на вихідних 2-3 червня 2018 року

Усе думаєте, як зустріти літо? Редакція сайту СТБ знає найзатишніші та одночасно веселі способи це зробити. Афіша найяскравіших заходів столиці вже у вас у руках. Подробиці читайте в матеріалі.
Концерт MELOVIN’a
Bel Etage
2 червня
Хочете наживо послухати виконання представника України на Євробаченні-2018? Тоді великий концерт MELOVIN’a для вас. Музикант виконає свої найкращі хіти, обрадує фанатів яскравим шоу і як завжди подарує багато позитивної енергії. Не пропустіть цей захід, щоб почати літо в потрібному ритмі.
Ціна: від 850 грн.
Книжковий арсенал
вул. Лаврська, 10
30 травня – 3 червня
Близько 200 українських письменників і приблизно 100 гостей. На заході ви поринете в справжній світ книг, творчості і пахучих сторінок. Що ще потрібно для спокійних культурних вихідних? Приходьте, щоб першими познайомитися із книжковими тенденціями і особисто познайомитися з авторами деяких творів.
Ціна: 35-400 грн.
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Фестиваль вина
вул. Межигірська, 82
2-3 червня
Любителі вина і просто гарного відпочинку – радійте. На цьому заході буде не тільки смачне біле і червоне, а й безліч сирів та інших найкращих страв. Продегустувати і насолодитися смачненьким у компанії друзів – чим не ідеальний початок літа? Ви дізнаєтеся різновиди і типи приготування вина, навчитеся його розрізняти і просто насолоджуватися багатим смаком цього напою.
Ціна: від 250 грн.
Фестиваль архітектури для дітей Archikidz
вул. Дорогожицька, 1
2-3 червня
Archikidz – це міжнародний рух фестивалів. Тут пропагується наука в цілому і наука для наймолодших. Із раннього віку важливо прищеплювати дітям любов до пізнання природи і світу науки. На заході з дітьми будуть справжні професіонали. Вашим чадам розкажуть і покажуть багато цікавого, так що не пропустіть.
Ціна: 250 грн.
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Виставка півоній
Ботанічний сад імені Гришка
3 червня
Приходьте до столичного ботанічного саду, щоб насолодитися запахом пахучих півоній. Улюблені квіти червня. Що ще може порадувати око, як не величезна кількість різних видів півоній. Колекціонери і просто любителі прекрасного, обов’язково приходьте і своїми очима подивіться на цю красу!
Безкоштовно